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حمایت رئیس‌جمهور آرژانتین از تجاوزات نظامی علیه ایران

رئیس‌جمهور آرژانتین در آغاز سخنرانی خود انتقادات شدیدی را علیه سازمان ملل متحد مطرح کرد و این سازمان را «بی‌فایده» خواند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۲۶
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رئیس جمهور آرژانتین

به گزارش تابناک به نقل از بخش انگلیسی‌زبان الجزیره، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین شامگاه چهارشنبه طی سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: این سازمان به سازمانی بی‌فایده تبدیل شده که تنها هدف آن حفظ گروهی از انگل‌های متکبر است که خود را به عنوان بوروکرات‌های خیرخواه جا می‌زنند.

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بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آرژانتین که متحد اصلی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود، در ادامه ادعا کرد: مدافعان ادعایی حقوق بشر، دیکتاتوری‌های خونخوار را پناه و آنها به‌طور سیستماتیک علیه اسرائیل رای داده‌اند.

خاویر میلی بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی علیه فلسطینیان گفت: آرژانتین به‌طور واضح با غرب همسو است و پیوند عمیق با ارزشی با ایالات متحده و اسرائیل دارد.

رئیس‌جمهور آرژانتین همچنین صریحاً از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حمایت کرد!

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سازمان ملل خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین سخنرانی مجمع عمومی
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