سردار سرلشکر محسن رضایی در واکنش به تحرکات آمریکا برای قطع خدمات فرودگاه‌ها به هواپیماهای ایران و زمین گیر کردن هواپیمای ایران که اسکات بسنت مامور اجرایش شده، به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر این کشورها پروازهای ایران را ممنوع کنند و وارد همکاری با آمریکا شوند، پروازهای فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: «اگر کنار آمریکا باشید، ما شما را تماشا نخواهیم کرد» و هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا، فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت».