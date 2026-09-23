En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 1354
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۵۷۲۵
کد خبر:۱۳۹۵۷۲۵
3499 بازدید
نبض خبر

هشدار محسن رضایی برای بستن فرودگاه‌های منطقه

سردار سرلشکر محسن رضایی در واکنش به تحرکات آمریکا برای قطع خدمات فرودگاه‌ها به هواپیماهای ایران و زمین گیر کردن هواپیمای ایران که اسکات بسنت مامور اجرایش شده، به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر این کشورها پروازهای ایران را ممنوع کنند و وارد همکاری با آمریکا شوند، پروازهای فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: «اگر کنار آمریکا باشید، ما شما را تماشا نخواهیم کرد» و هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا، فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت».
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محاصره هوایی جنگ ایران و آمریکا تحریم هوایی ایران محسن رضایی ویدیو تحریم‌های آمریکا جنگ اقتصادی
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟