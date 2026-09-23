نبض خبر
هشدار محسن رضایی برای بستن فرودگاههای منطقه
سردار سرلشکر محسن رضایی در واکنش به تحرکات آمریکا برای قطع خدمات فرودگاهها به هواپیماهای ایران و زمین گیر کردن هواپیمای ایران که اسکات بسنت مامور اجرایش شده، به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر این کشورها پروازهای ایران را ممنوع کنند و وارد همکاری با آمریکا شوند، پروازهای فرودگاههای آنها نیز متوقف خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: «اگر کنار آمریکا باشید، ما شما را تماشا نخواهیم کرد» و هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا، فرودگاههایتان پرواز نخواهد داشت».
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