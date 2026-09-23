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انهدام یک تیم تروریستی و هلاکت ۵ تروریست در سراوان

رارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره‌کل اطلاعات و فراجا در شهرستان سراوان، یک تیم تروریستی منهدم شد و پنج تروریست‌ به هلاکت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۲۲
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سپاه

به گزارش تابناک، روابط‌ عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه چهارشنبه اول مهر اعلام کرد: براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت، شناسایی شد و بعدازظهر امروز مورد ضربه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره‌کل اطلاعات و فراجا، پنج تن از تروریست‌های وطن‌فروش به هلاکت رسیدند، تعدادی نیز دستگیر شدند و تعدادی سلاح و مقادیری مهمات از مخفیگاه این تیم کشف شد.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در جریان این درگیری یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیز به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، این تیم قصد داشت در راستای طرح‌ریزی آمریکا و رژیم منحوس صهیونی دست به اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان بزند و با ایجاد ناامنی در این استان سرپوشی بر ناکامی‌های خود بگذارد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، همانطور که در بیانیه‌های قبلی نیز تأکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز نظام بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن‌فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب درباره آن‌ها اقدام خواهد شد.

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سپاه سیستان و بلوچستان سراوان تیم تروریستی انهدام هلاکت
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