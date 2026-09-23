توصیف قالیباف از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل + عکس

رئیس مجلس در واکنش به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل نوشت: رئیس جمهور پزشکیان صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری تمدن ایران بود

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به سخنرانی غرورآفرین رئیس جمهور پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:

«رئیس‌جمهور پزشکیان نه فقط از زبان یک دولت، بلکه از جانب تمدنی سه هزار ساله سخن گفت.

او صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری جمهوری اسلامی ایران بود. زنده باد ملت سربلند و مقاوم ایران».