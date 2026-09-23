توصیف قالیباف از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل + عکس
رئیس مجلس در واکنش به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل نوشت: رئیس جمهور پزشکیان صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری تمدن ایران بود
کد خبر: ۱۳۹۵۷۲۱| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به سخنرانی غرورآفرین رئیس جمهور پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:
«رئیسجمهور پزشکیان نه فقط از زبان یک دولت، بلکه از جانب تمدنی سه هزار ساله سخن گفت.
او صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری جمهوری اسلامی ایران بود. زنده باد ملت سربلند و مقاوم ایران».
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