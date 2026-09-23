واکنش زاکانی به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل + عکس

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: آقای پزشکیان سربلند باشی که یاد امام شهید و شهدای مظلوم مان را در سازمان ملل زنده کردی.