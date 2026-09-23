واکنش زاکانی به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل + عکس
زاکانی نوشت: آقای پزشکیان سربلند باشی که یاد امام شهید و شهدای مظلوم مان را در سازمان ملل زنده کردی.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۱۷| |
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به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: آقای پزشکیان سربلند باشی که یاد امام شهید و شهدای مظلوم مان را در سازمان ملل زنده کردی.
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