چرا پزشکیان در سازمان ملل لباس مشکی پوشید؟
پزشکیان با لباس مشکی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۱۳| |
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به گزارش تابناک، این لباس در فرهنگ ایرانی-اسلامی نشانه عزاداری و سوگ است که به خاطر شهادت رهبر انقلاب و ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه میناب و سایر شهدا مسعود پزشکیان آن را انتخاب کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
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