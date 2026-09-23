چرا پزشکیان در سازمان ملل لباس مشکی پوشید؟

به گزارش تابناک، این لباس در فرهنگ ایرانی-اسلامی نشانه عزاداری و سوگ است که به خاطر شهادت رهبر انقلاب و ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه میناب و سایر شهدا مسعود پزشکیان آن را انتخاب کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت