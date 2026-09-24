بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش

بیوگرافی مسعود پزشکیان؛ از تولد تا پزشکی و جراحی قلب، نمایندگی مجلس و رسیدن به ریاست جمهوری ایران. زندگی شخصی، همسر، فرزندان و مهم‌ترین سوابق او را بخوانید.

به گزارش تابناک؛ برای پاسخ به سوال مسعود پزشکیان چند سال دارد باید بگوییم، مسعود پزشکیان در هفتم مهر ماه ۱۳۳۳ در شهر مهاباد به دنیا آمد. پدر پزشکیان محمدعلی پزشکیان و مادرش محبوبه سودبخش بودند. پدر و مادر او نسبت فامیلی داشتند و حدود سال ۱۳۲۵ با یکدیگر ازدواج کردند.نخستین فرزند این خانواده، پسری به نام قدرت، پس از شش ماه از دنیا رفت. پس از او فرزندان خانواده به ترتیب محمود، ثریا، حوریه، مسعود، یوسف و زیبا به دنیا آمدند و مسعود پزشکیان چهارمین فرزند این خانواده بود.

محل تولد:مهاباد آذربایجان غربی

زمینه فعالیت:حوزه دانشگاهی و سیاسی

وضعیت تاهل:همسر فوت شده

فرزندان:4 فرزند

پدر مسعود پزشکیان اهل کجاست؟

پدر و مادر او هر دو از اهالی ارومیه بودند و اجدادشان در محله عرب‌باغی این شهر زندگی می‌کردند.

پس از ازدواج، محل کار محمدعلی پزشکیان به داروخانه بیمارستان شیر و خورشید مهاباد منتقل شد و او همراه خانواده‌اش به مهاباد رفت.



مسعود پزشکیان اهل کجاست؟

در ابتدای همین مطلب خواندید که پزشکیان اصالتا اهل مهاباد آذریابجان غربی است.

پزشکیان بیوگرافی

تحصیلات مسعود پزشکیان

مسعود پزشکیان دوران تحصیل خود را در مهاباد آغاز کرد. او پس از گذراندن دوره ابتدایی و بخشی از مقطع متوسطه در این شهر، برای ادامه تحصیل راهی ارومیه شد. پزشکیان در سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ در هنرستان کشاورزی ارومیه تحصیل کرد و دیپلم صنایع غذایی گرفت.

پس از دریافت نخستین مدرک دیپلم، دوران سربازی خود را در قالب سپاه ترویج و آبادانی در زابل گذراند. تجربه این دوره باعث شد علاقه او به حوزه پزشکی بیشتر شود و پس از پایان خدمت، تصمیم گرفت مسیر تحصیلی خود را تغییر دهد و برای ورود به رشته پزشکی آماده شود.

پزشکیان پس از دریافت دیپلم دوم، در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در این رشته ادامه داد. او در سال ۱۳۶۴ دوره پزشکی عمومی را به پایان رساند و پس از آن به‌عنوان عضو هیئت علمی و مدرس فیزیولوژی در دانشکده پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.

در ادامه، مسیر تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تبریز دنبال کرد و در سال ۱۳۶۹ تخصص جراحی عمومی را دریافت کرد. پس از آن برای ادامه تحصیل در حوزه جراحی قلب اقدام کرد و در سال ۱۳۷۲ موفق به دریافت فوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران شد.

پس از پایان دوره‌های تخصصی، پزشکیان فعالیت حرفه‌ای خود را به‌عنوان جراح قلب ادامه داد و در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز مشغول به کار شد. مسیر دانشگاهی او بعدها به مدیریت آموزشی و درمانی نیز رسید و مدتی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز را بر عهده داشت.

جوانی مسعود پزشکیان

عکس جوانی مسعود پزشکیان در لباس خدمت

زبان مادری مسعود پزشکیان

پدر مسعود پزشکیان آذری و مادرش کرد زبان بوده است و ایشان به زبان آذری مسلط هستند.

پزشکیان در چه سالی ازدواج کرد؟و همسر مسعود پزشکیان کیست؟

مسعود پزشکیان در روزهای نخست پس از انقلاب و هم‌زمان با تعطیلی دانشگاه‌ها، در فعالیت‌های مربوط به آبادانی و محرومیت‌زدایی در مناطق محروم حضور داشت. او در دوران روزهای نخست انقلاب با فاطمه مجیدی، یکی از هم‌دانشکده‌ای‌های خود در رشته پزشکی، آشنا شد و با او ازدواج کرد.فاطمه مجیدی نیز پزشک بود و در حوزه زنان و زایمان فعالیت داشت.

همسر پزشکیان رئیس جمهور

عکس همسر دکتر مسعود پزشکیان

همسر پزشکیان چه سالی درگذشت؟

این زندگی مشترک در سال ۱۳۷۳ پس از یک سانحه رانندگی پایان یافت. فاطمه مجیدی در این حادثه جان خود را از دست داد و پس از آن، مسعود پزشکیان دیگر ازدواج نکرد. او در سال‌های بعد زندگی خود را میان فعالیت‌های پزشکی، مسئولیت‌های مدیریتی و حضور در عرصه سیاسی ادامه داد.

فرزندان مسعود پزشکیان

اگر این سؤال برای شما مطرح شده که مسعود پزشکیان چند فرزند دارد؟ باید گفت او و همسرش فاطمه مجیدی صاحب چهار فرزند، شامل سه پسر و یک دختر شدند. در حادثه‌ای تلخی که برای خانواده او در سال ۱۳۷۳ رخ داد؛ در پی یک سانحه رانندگی، یکی از پسران مسعود پزشکیان نیز همراه مادرش فاطمه مجیدی جان خود را از دست داد.

پس از این اتفاق، مسعود پزشکیان مسئولیت نگهداری و تربیت سه فرزند باقی‌مانده خود را بر عهده گرفت و دیگر ازدواج نکرد. فرزندان باقی‌مانده او زهرا، یوسف و مهدی هستند.

عکس فرزندان و نوه های مسعود پزشکیان

یوسف پزشکیان در حوزه دانشگاهی فعالیت دارد و به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شناخته شده است. او در سال‌های اخیر با انتشار برخی دیدگاه‌ها و مطالب علمی و اجتماعی در فضای عمومی نیز دیده شده است.

درباره مهدی پزشکیان اطلاعات عمومی کمتری منتشر شده و جزئیات زیادی از زندگی شخصی یا فعالیت‌های او در رسانه‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، اطلاعات تأییدشده درباره او محدود به نام و نسبت خانوادگی‌اش با مسعود پزشکیان است.

شغل زهرا پزشکیان دختر مسعود پزشکیان

زهرا پزشکیان تنها دختر مسعود پزشکیان است.طبق گفته‌های خود آقای پزشکیان دخترش زهرا، فوق لیسانس پتروشیمی از دانشگاه شریف داشته و در شرکت جم مشغول فعالیت است.زهرا پزشکیان در برخی برنامه‌ها و دیدارهای رسمی در کنار پدرش حضور داشته است.



فعالیت‌های پزشکی مسعود پزشکیان

پزشکیان پس از فارغ‌التحصیلی، در دانشکده پزشکی تبریز به‌عنوان عضو هیئت علمی و مدرس درس فیزیولوژی فعالیت کرد. هم‌زمان با فعالیت دانشگاهی، مسیر تخصصی خود را نیز دنبال کرد و پس از ورود به دوره تخصص، در رشته جراحی عمومی ادامه تحصیل داد.

او پس از دریافت تخصص جراحی عمومی، برای ادامه فعالیت حرفه‌ای وارد حوزه جراحی قلب و عروق شد و دوره فوق تخصص این رشته را در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراند. پس از پایان این دوره، پزشکیان به‌عنوان جراح قلب در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز فعالیت کرد و در زمینه درمان بیماری‌های قلبی و انجام عمل‌های جراحی قلب به فعالیت پرداخت.

مسعود پزشکیان در کنار فعالیت درمانی، در حوزه مدیریت آموزشی و دانشگاهی نیز حضور داشت. او از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹ ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز را بر عهده داشت و در این دوره در مدیریت مجموعه‌های آموزشی و درمانی وابسته به این دانشگاه فعالیت کرد.

در دوران جنگ ایران و عراق نیز پزشکیان در مناطق عملیاتی حضور داشت و به‌عنوان پزشک در بخش‌های درمانی فعالیت می‌کرد. او در این دوره در کنار نیروهای نظامی و امدادی، به ارائه خدمات پزشکی به مجروحان جنگ پرداخت.

ورود پزشکیان به سیاست

مانند اغلب چهره‌ها ورود پزشکیان به این عرصه از سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سپس در دوران جبهه و جنگ دفاع مقدس شکل گرفت.

مسعود پزشکیان در وزارت بهداشت و درمان

سابقه مسعود پزشکیان و فعالیت‌های او در زمینه‌های مختلف پزشکی عاملی شد تا پست ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بین سال‌های 1373 تا 1379 به وی محول شود. مدتی بعد او به عنوان معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد و سپس وزیر بهداشت دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی گشت.

نام آشنا بودن این شخص برای اغلب شما کاربران به این دلیل است که وی در دوره‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تبریز در این عرصه حضور داشت.

پزشکیان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری

در بیوگرافی مسعود پزشکیان حضور چند باره وی در انتخابات ریاست جمهوری را می‌توان دید.

اولین حضور او در این عرصه به تاریخ 21 اردیبهشت سال 1392 و آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری باز می‌گردد. وی برای حضور در این انتخابات به وزارت کشور مراجعه کرد اما سپس از نامزدی انصراف داد.



پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری 1400

این بار هم مسعود پزشکیان در آخرین روز ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرد ولی صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تایید نشد.



مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری 1403

پزشکیان در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ بیشترین رأی را میان نامزدها به دست آورد و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم، او با کسب آرای بیشتر نسبت به رقیب انتخاباتی خود، به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایران معرفی شد و پس از طی مراحل قانونی، فعالیت خود را به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم آغاز کرد.



مسعود پزشکیان دوره ریاست جمهوری

مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، فعالیت خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم آغاز کرد. او در این دوره، ریاست قوه مجریه را بر عهده گرفت و مسئولیت‌هایی مانند معرفی کابینه، مدیریت جلسات هیئت دولت، ابلاغ مصوبات دولت و حضور در نشست‌های داخلی و بین‌المللی را دنبال کرد.

از مهم‌ترین رویدادهای دوران ریاست جمهوری او می‌توان به تشکیل دولت چهاردهم، حضور در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدارهای رسمی با مقام‌های کشورهای مختلف اشاره کرد.



سخنان پزشکیان در نیویورک و سازمان ملل

مسعود پزشکیان در نخستین حضور خود به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. او در این سفر در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ (۴ مهر ۱۴۰۳) در نیویورک سخنرانی کرد و درباره موضوعاتی مانند مسائل منطقه‌ای، روابط بین‌الملل و دیدگاه‌های دولت چهاردهم درباره سیاست خارجی سخن گفت.



دیدار پزشکیان و ترامپ

تا کنون دیدار مستقیم و رسمی میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ برگزار نشده است. با این حال، در جریان حضور مقام‌های دو کشور در نشست‌های بین‌المللی، موضوع احتمال گفت‌وگو میان ایران و آمریکا مطرح شده و برخی مقام‌های آمریکایی نیز از امکان مذاکره در صورت فراهم شدن شرایط سخن گفته‌اند.

در دوره ریاست جمهوری پزشکیان، روابط ایران و آمریکا همچنان یکی از موضوعات مطرح در عرصه دیپلماسی بوده و هرگونه دیدار احتمالی میان روسای جمهور دو کشور به تصمیم‌ها و تحولات سیاسی آینده وابسته است.

منبع: نمناک