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پزشکیان تصویر رهبر شهید را در سازمان ملل بالا برد

پزشکیان گفت: ما تروریست نیستیم و بلکه آن‌ها رهبر ما را ترور کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۰۶
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2774 بازدید
پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در سخنرانی خود تصویر امام شهید خامنه‌ای را بر سر دست گرفت و بالا برد.

وی در واکنش به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما تروریست نیستیم و بلکه آن‌ها رهبر ما را ترور کردند.

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مسعود پزشکیان رهبرشهید سازمان ملل
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