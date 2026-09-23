پزشکیان تصویر رهبر شهید را در سازمان ملل بالا برد
پزشکیان گفت: ما تروریست نیستیم و بلکه آنها رهبر ما را ترور کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور در سخنرانی خود تصویر امام شهید خامنهای را بر سر دست گرفت و بالا برد.
وی در واکنش به یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا گفت: ما تروریست نیستیم و بلکه آنها رهبر ما را ترور کردند.
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