عراقچی برای مذاکره با ویتکاف مجوز داشت
نماینده تهران در مجلس میگوید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه مجوز دیدار و گفتگو با ویتکاف را دارد.
به گزارش تابناک، مجتبی زارعی؛ نماینده تهران در مجلس، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آیا عراقچی مجوز دیدار با ویتکوف را داشت؟ نتایج بررسیهای من چیست؟ آقای وزیر! کارگزار ایرانیِ مستقر در صندلی مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانیِ قاتلِ فاسد، صلاحیت دیپلماتیک ندارد؛ فوراً او را از نیویورک برگردانید! بررسیهای من حاکی است دیدار از سوی ساختارهای حاکمیتیِ نظام، مجوز لازم را داشته و وزیر، مجری تصمیمات ساختارهای نظام بوده است.
زارعی اظهار کرد: آیا عراقچی با ویتکوف مذاکره کرده است؟ بر اساس بررسیهای من، مذاکرهای در کار نبوده و نیست؛ بلکه شروط هفتگانه جمهوری اسلامی بهطور مستقیم به نماینده دولت و رئیسجمهور جنایتکار آمریکا اعلام شده است.
وی افزود: آیا تنازلی در پیششرطهای ایران برای مذاکره صورت گرفته است؟ خیر! شروط هفتگانه ایران، خط قرمز جمهوری اسلامی ایران از سوی امام و امت و ساختارهای نظام است و ارکان نظام از هفت شرط خود هرگز کوتاه نخواهند آمد. یکی از شروط جدید که جزو شرطهای هفتگانه ماست، همانا رفع محاصره یمن عزیز است.
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زارعی ادامه داد: جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگر هفت شرط ایرانیان محقق نشود، تنگه هرمز هرگز باز نخواهد شد. اشکال در اینجا به ساختارهای حاکمیتی این است که چرا با عدم ابتکار عمل و عدم اقدام بههنگام، بهنحوی زمینه اغتشاش فکری در محیط منسجم و انقلابی ـ میهنیِ داخلی فراهم میشود؟ وقتی تا این اندازه ساختارهای حاکمیتی بهصورت یکپارچه، عقلانی و انقلابی تصمیم گرفتند تا مقابل جنایتکاران کوتاه نیایند، چرا این عمل مقدس و انقلابی با سرعت و همراه با ابتکار عمل با مردمِ مبعوثشده در میان گذاشته نمیشود؟ البته اینجانب در حال طراحی ایده و ثبت طرح دوفوریتی برای حکمرانی شناختی درباره سیاستهای عالی امنیتی و سیاسی کشور در کمیته تخصصی قدرت ملی و جنگهای شناختیِ کمیسیون امنیت ملی هستم که بهزودی به صحن کمیسیون و سپس صحن علنی خواهد آمد تا انشاءالله به این بیعملیها در ساختارهای حاکمیتی، برای تدارک روایت اول مقابل دشمنان جنایتکار، پایان داده شود.
او اضافه کرد: ضمناً فرصت را غنیمت شمرده و به وزیر محترم خارجه عرض میکنم: فردی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هنگام سخنرانی توهینآمیز ترامپِ فاسد و قاتل و وحشی، حتی قدرت ابتکار عمل برای ترک اجلاس را در قامت نمایندگی از نظام امامت ـ امت نداشته، حتماً لیاقت مسئولیت کارگزاری ایران ۷۰۰۰ ساله مقابل رژیم ۲۵۰ ساله را نداشته است. ضروری است مسئولیتهای ذیربط از وی خلع ید و پایان مأموریتش از نیویورک به وی اعلام گردد.