به گزارش تابناک؛ قشقاوی گفت: در صورت تغییر شرایط، امکان صدور فتوای جدید هسته‌ای وجود دارد.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به مطرح شدن طرح سه‌فوریتی خروج ایران از NPT، گفت: «رسیدن به بازدارندگی، مسئله اصلی کشور است و در صورت تغییر شرایط، رهبر جدید از نظر فقهی می‌تواند درباره مسائل هسته‌ای فتوای جدید صادر کند.» او در عین حال تأکید کرد: «تاکنون چیزی درباره تغییر فتوای پیشین در این زمینه نشنیده‌ام.»

برای جلوگیری از جنگ باید به بازدارندگی برسیم

حسن قشقاوی درباره مطرح شدن «طرح سه فوریتی خروج از NPT» توسط برخی از نمایندگان گفت: موضوع این است که ما اهل جنگ نیستیم، مانند هر کشوری دنبال آرامش، توسعه و ثبات هستیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی بیان کرد: با این حال سوال اساسی که مقدم بر بحث هسته‌ای است، این است که این مولفه‌ها چگونه حاصل می‌شود؟ این امر زمانی محقق می‎‌شود که ما به مقام بازدارندگی برسیم. اعم از بازدارندگی نظامی یا بازدارندگی دیپلماتیک یا اقتصادی هر زمانی ما به این مقام رسیدیم، دیگر شاهد جنگ نخواهیم بود.

وقتی مذاکره فقط مقدمه‌ای برای جنگ بعدی است

وی با بیان اینکه تا هر زمانی که به مقام بازدارندگی کامل نرسیم هرگونه مذاکرات دیپلماتیک و هرگونه اقدام نظامی و دفاعی ممکن است منجر به جنگ بعدی شود، اظهار داشت: در بحث بازدارندگی دفاعی یک عده به کشور‌هایی مانند کره شمالی تا محل مناقشه هند و پاکستان استدلال می‌کنند. یا حتی بیان می‌شود چرا جنگ‌های دیگر مربوط به اینها تا به امروز مورد تداوم و تشدید قرار نگرفته است؟ پاسخ داده می‌شود این کشور‌ها در موضع موجودیتی بمب اتم دارند و لذا اگر در جنگ موجودیتی ما هم بمب اتم داشته باشیم مردم ما هم اذیت نمی‌شوند و سیکل معیوب مذاکره، آتش بس و دوباره حمله تکرار نمی‌شود.

منبع: ایلنا