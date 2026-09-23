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توزیع واکسن آنفلوآنزا از امروز آغاز شد

توزیع واکسن آنفلوآنزا از امروز در کشور آغاز شد و بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰۰ هزار دوز از این واکسن در شبکه بهداشت و داروخانه‌ها توزیع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۹۳
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واکسن آنفولانزا

به گزارش تابناک؛ توزیع واکسن آنفلوآنزا از امروز در سراسر کشور آغاز شد.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، درباره آخرین وضعیت تأمین واکسن آنفلوآنزا گفت: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده است.

وی افزود: توزیع این واکسن از امروز آغاز شده و نیمی از محموله در شبکه بهداشت و نیمی دیگر در شبکه داروخانه‌ای توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هفته آینده نیز تعداد قابل توجهی واکسن آنفلوآنزا وارد کشور خواهد شد و بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، تلاش می‌کنیم تا ۱۵ مهرماه واکسن مورد نیاز کشور به میزان لازم تأمین و در شبکه توزیع شود. ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دوز دیگر نیز هفته آینده وارد کشور می‌شود.

منبع: فارس

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واکسن آنفولانزا سازمان غذا و دارو توزیع واکسن
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