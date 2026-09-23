یک پرچم، یک ایران، هزار ایستادگی

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ پرچم ایران را همه‌مان بارها دیده‌ایم؛ در حیاط مدرسه، ورزشگاه، مراسم‌های رسمی، روی سکوهای قهرمانی، خیابان‌ها و روزهایی که کشور شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. آن‌قدر دیده‌ایمش که شاید گاهی دیگر به چشممان نیاید. اما بعضی اتفاق‌ها باعث می‌شوند دوباره به همان تصویر آشنا نگاه کنیم.



برای من، یکی از این اتفاق‌ها جنگ 12 روزه و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود. بعد از آن روزها، پرچم را بیشتر از قبل در زندگی روزمره مردم دیدیم؛ از پنجره خانه‌ها گرفته تا روی خودروها و در دست بچه‌ها. حتی خانه‌هایی که پیش از آن شاید هیچ پرچمی روی در یا پنجره‌شان نداشتند، پرچم نصب کردند.



انگار آن سه رنگ برای خیلی‌ها از یک نماد رسمی، به چیزی نزدیک‌تر تبدیل شده بود؛ چیزی که می‌شد با آن گفت: این خانه من است، این کشور من است.



پرچمی که به خانه‌ها برگشت

سال‌ها پرچم را بیشتر در فضاهای رسمی می‌دیدیم؛ روی ساختمان‌های دولتی، در مراسم‌ها یا حیاط مدرسه‌ها. اما در ماه‌های اخیر، دوباره سر و کله‌اش در خانه‌ها و خودروها پیدا شد. آدم‌هایی که شاید هیچ‌وقت در یک مراسم رسمی پرچم به دست نگرفته بودند، آن را روی ماشینشان نصب کردند یا از پنجره خانه آویزان کردند. این بار پرچم بخشی از زندگی روزمره شده بود؛ نه چیزی که فقط در یک مراسم خاص دیده شود. در جریان جنگ اخیر هم این تصویر ادامه پیدا کرد.