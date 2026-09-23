قطر: حمله به خاکمان مانع میانجیگری ما نشد
دیپلمات ارشد قطری اظهار کرد: در این جنگ به قطر حمله شد اما این مسئله باعث نشد از میانجیگری خود عقبنشینی کند.
به گزارش تابناک، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، به الجزیره گفت که رهبران قطر با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار کردهاند و افزود: «پیامدهای درگیری [با ایران]، درگیری در غزه، کرانه باختری و آنچه در سراسر منطقه ما در جریان است، در سطح بینالمللی احساس میشود» و هشدار داد که «اثرات این وضعیت تنها گستردهتر خواهد شد.»
الانصاری گفت: «ما به دیپلماسی باور داریم و معتقدیم جایگزینی برای دیپلماسی وجود ندارد و نمیتوانیم اجازه دهیم دیپلماسی شکست بخورد.»
او افزود: «قطر با همه طرفهای درگیری در ارتباط بوده است، هرچند در جریان این جنگ هدف حملات قرار گرفت. اما این مسئله باعث نشد از دیپلماسی رویگردان شویم یا نقش خود را بهعنوان میانجی کنار بگذاریم.»
او گفت قطر «با شرکایی در منطقه، مانند پاکستان و عمان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، برای دستیابی به یک راهحل صلحآمیز و دیپلماتیک» همکاری کرده است.
الانصاری افزود: «ما کار خود را متوقف نکردهایم، هرچند شاهد عقبنشینیهای زیادی بودهایم...، اما معتقدیم این هفته فرصتی بود که بتوانیم گفتوگوها را بیشتر پیش ببریم.»
او همچنین گفت قطر «خوشحال است که میزبان دیدارهای میان طرفها بوده و شاهد ازسرگیری تعامل آنهاست» و تأکید کرد: «برای ما در قطر، دیپلماسی تنها راه خروج از این وضعیت است.»
او در پایان گفت تمرکز بر «باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی، ادامه تبادل پیامها، شنیدن دیدگاههای هر دو طرف و رسیدگی به نگرانیهای امنیتی نهتنها دو طرف، بلکه همه کشورهای خلیج فارس و فراتر از آن که از این بحران تأثیر پذیرفتهاند» است.