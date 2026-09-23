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عکس پربازدید از احمد الشرع و زلنسکی در نیویورک

احمد الشرع، در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ولودیمیر زلنسکی دیدار و درباره مسائل مورد توجه دو طرف گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۸۳
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5773 بازدید
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۴
احمد الشرع و زلنسکی

به گزارش تابناک؛ احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکرایندیدار و گفت‌وگو کرد.

 تصویری از این دیدار منتشر شده که با واکنش و توجه رسانه‌ها و کاربران همراه شده است.

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احمد الشرع زلنسکی نیویورک عکس پربازدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
6
36
پاسخ
چه شد که تصمیم گرفتید «جولانی» را «احمد الشرع» بنامید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
25
30
پاسخ
دیونه ها خوب هم رو پیدا می کنن!
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
22
32
پاسخ
دوتا دلقک
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
12
26
پاسخ
قشنگ توی نگاهش به دوربین مشخصه چقدر تروریسته !
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