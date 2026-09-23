عکس پربازدید از احمد الشرع و زلنسکی در نیویورک

احمد الشرع، در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ولودیمیر زلنسکی دیدار و درباره مسائل مورد توجه دو طرف گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک؛ احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکرایندیدار و گفت‌وگو کرد.

تصویری از این دیدار منتشر شده که با واکنش و توجه رسانه‌ها و کاربران همراه شده است.