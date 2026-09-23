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تابناک گزارش می دهد؛

رونمایی از قیمت جدید هایما / فاجعه برای خریداران در صف

خریدارانی که ماه‌ها منتظر تحویل خودروی هایما هستند، حالا با یک کابوس روبه‌رو شده‌اند و آن جهش ناگهانی ۳۰ درصدی قیمت هاست؛ اما سؤال این است که این افزایش قیمت شامل خودروهای تحویل‌نشده هم می‌شود؟
کد خبر: ۱۳۹۵۶۸۲
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قیمت هایما در کارخانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت جدید هایما توسط ایران خودرو اعلام شد ، اما هیچ‌کس نفهیمد در ابلاغیه‌ای که در یک روز صادر و اجرا شد و هیچ اشاره‌ای به اجزای قیمت، میزان ارزش افزوده، عوارض و بیمه نشده این افزایش قیمت بر چه مبنایی محاسبه شده است! این در حالی است که هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی را بسیار بالاتر از اعداد اعلام‌شده می‌برد. 

براساس نامه ایران خودرو به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور قیمت فروش جديد محصولات خانواده هايما اعلام شد که هر چهار محصول هم‌زمان و یک‌باره با میانگین بیش از ۳۰٪ افزایش قیمت داشتند و که این جهش در یک بازه‌ کوتاه  که از ابلاغیه ۲۸ شهریور تا اجرا در ۱ مهر صورت گرفته است که هایما 7X با ۳۷.۲٪ بیشترین جهش را داشته است یا بیش از ۱۲.۴ میلیارد تومان افزایش و هایما Pro S با ۳۳.۴٪ در رتبه دوم قرار دارد که این جهش ناگهانی جای ابهام و سؤال دارد.

فاجعه برای خریداران در صف/ افزایش قیمت چهار محصول هایما در یک روز !

افزایش قیمت چهار محصول هایما در یک روز !

بسیاری از متقاضیان نمی دانند که آیا این افزایش قیمت‌ها متناسب با تورم واقعی است، یا ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودروساز برای جبران عقب‌ماندگی قبلی؟ این درحالی است که قیمت جدید هایما 7X حدود ۴۵.۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است و هایما Pro S حدود ۳.۲ میلیارد تومان است و سوال این است که با توجه به اینکه میانگین درآمد خانوار ایرانی بسیار پایین‌تر از این قیمت‌هاست، افزایش بیش از ۳۰٪ در یک بازه‌ی کوتاه، به‌شدت فشار خرید را بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کند و عملاً این خودروها را از سبد خرید اکثر خانواده‌ها خارج کرده است. 

این افزایش قیمت، با توجه به اینکه متقاضیان قبلی دارای خودرو در صف هنوز منتظر تحویل هستند، این شائبه ها را پیش می آید که این افزایش برای خودروهای تحویل‌نشده‌ هم اعمال می‌شود؟ بنابراین این مهم‌ترین نگرانی خریداران است که در ابلاغیه به آن اشاره نشده است.

ازسویی دیگر، در این ابلاغیه صرفاً به نامه‌ی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرده است و هیچ‌گونه توضیحی درباره‌ مبنای محاسباتی، اجزای قیمت مانند میزان ارزش افزوده، عوارض، بیمه و... و حتی نحوه‌ تأیید نرخ توسط سازمان ارائه نشده است و به همین جهت شفافیت اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ این قیمت‌ها وجود نداردو مصرف‌کننده حق دارد بداند که این افزایش قیمت دقیقاً ناشی از چه عواملی است. 

چرا قیمت نهایی اعلام نمی‌شود و مصرف‌کننده باید خودش حساب کند؟

البته در انتهای این ابلاغیه آمده است: «قیمت‌های مذکور بهای کارخانه بوده و مواردی نظیر مالیات، عوارض شماره‌گذاری، ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی به مبالغ مذکور اضافه می‌شود» که این جمله یک مشکل پنهان دارد و آن این است که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده بسیار بیشتر از اعداد اعلام‌شده خواهد بود ؛ چراکه با توجه به افزایش ۳۰٪ در قیمت کارخانه و هزینه‌های جانبی مانند مالیات و عوارض حدود ۱۰ تا ۱۵٪ نیز افزایش می‌یابند و این یعنی مصرف‌کننده با افزایش بیش از ۳۵ تا ۴۰٪ در قیمت نهایی روبه‌رو می‌شود.

اما سوال مهم این است که چرا قیمت نهایی در ابلاغیه اعلام نمی‌شود و مصرف‌کننده باید خودش محاسبه کند؟ ضمن اینکه ابلاغیه در روز اول مهر صادر شده و همین روز نیز اجرا می‌شود و این یعنی مصرف‌کننده و حتی خریداران قبلی فرصت چندانی برای تصمیم‌گیری نداشته‌اند؛ درحالی که این رویه، خلاف اصل شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده است و مصرف‌کننده باید حداقل چند روز فرصت داشته باشد تا از تغییر قیمت مطلع شود و تصمیم بگیرد. 

بنابراین مصرف‌کننده‌ای که ماه‌ها در صف خرید بوده، حالا با یک ابلاغیه‌ی یک‌روزه با ۳۰٪ افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود و سؤال مهم این است که آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مبنای محاسباتی این افزایش قیمت را منتشر و توجیه خواهد کرد؟ و یا اینکه برای خودروهای تحویل‌نشده‌ هم قرار است قیمت روز ثبت‌نام اعمال شود یا قیمت جدید؟

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افزایش قیمت هایما قیمت جدید هایما جهش قیمت خودرو قیمت هایما 7X
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