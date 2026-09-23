یک روحانی جوان درباره گرانی‌های شدید به حدیثی از ابو حمزه ثمالی درباره گفت و گویش با امام زین العابدین علیه‌السلام اشاره می‌کند که همین موضوع در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و محل بحث‌هایی نیز شده است. برخی بر اهمیت این حدیث در حفظ آرامش روانی جامعه تاکید کرده‌اند و برخی انتقاد کردند که نباید دین را خرج توجیه ناکارآمدی مدیران در کنترل تورم و گرانی کرد. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.