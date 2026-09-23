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عکس العمل خبرساز یک روحانی جوان به گرانیها
یک روحانی جوان درباره گرانیهای شدید به حدیثی از ابو حمزه ثمالی درباره گفت و گویش با امام زین العابدین علیهالسلام اشاره میکند که همین موضوع در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و محل بحثهایی نیز شده است. برخی بر اهمیت این حدیث در حفظ آرامش روانی جامعه تاکید کردهاند و برخی انتقاد کردند که نباید دین را خرج توجیه ناکارآمدی مدیران در کنترل تورم و گرانی کرد. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
گزارش خطا
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در مورد گرانی حرف نزنید ، در مورد توافق حرف نزنید ، در مورد کمبود دارو ، مشکل معیشت ، هزینه خورد و خوراک ، بیکاری ، کم بودن حقوق ، خاموشی ها آقایان خاص ناراحت میشوند
بیایید به صدا و سیما که کسی نگاه نمیکنه بودجه بدید تا از صبح بگن همه چی ارومه
جامعه از این شرایط اصلا راضی نیست
بیایید به صدا و سیما که کسی نگاه نمیکنه بودجه بدید تا از صبح بگن همه چی ارومه
جامعه از این شرایط اصلا راضی نیست
واردات خودرو 66 درصد افزایش و کالاهای اساسی 11 درصد این خود دلیل تمام گرانی ها را بیان می کند تمام مسوولان خودشون اطلاع دارند که مسبب چه کسانی هستند ولی یا خودشون را به خواب زده اند یا از عمد این گرانی هارا ادامه می دهند و ما چون قیامتی وجود دارد صبر می کنیم بر همه ی مشکلات