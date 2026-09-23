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کد خبر:۱۳۹۵۶۸۰
کد خبر:۱۳۹۵۶۸۰
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نظرات: ۳
نبض خبر

عکس العمل خبرساز یک روحانی جوان به گرانی‌ها

یک روحانی جوان درباره گرانی‌های شدید به حدیثی از ابو حمزه ثمالی درباره گفت و گویش با امام زین العابدین علیه‌السلام اشاره می‌کند که همین موضوع در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و محل بحث‌هایی نیز شده است. برخی بر اهمیت این حدیث در حفظ آرامش روانی جامعه تاکید کرده‌اند و برخی انتقاد کردند که نباید دین را خرج توجیه ناکارآمدی مدیران در کنترل تورم و گرانی کرد. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر گرانی تورم فشار اقتصادی روحانیت آخوند روحانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
15
پاسخ
در مورد گرانی حرف نزنید ، در مورد توافق حرف نزنید ، در مورد کمبود دارو ، مشکل معیشت ، هزینه خورد و خوراک ، بیکاری ، کم بودن حقوق ، خاموشی ها آقایان خاص ناراحت میشوند
بیایید به صدا و سیما که کسی نگاه نمیکنه بودجه بدید تا از صبح بگن همه چی ارومه
جامعه از این شرایط اصلا راضی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
واردات خودرو 66 درصد افزایش و کالاهای اساسی 11 درصد این خود دلیل تمام گرانی ها را بیان می کند تمام مسوولان خودشون اطلاع دارند که مسبب چه کسانی هستند ولی یا خودشون را به خواب زده اند یا از عمد این گرانی هارا ادامه می دهند و ما چون قیامتی وجود دارد صبر می کنیم بر همه ی مشکلات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
2
2
پاسخ
افرین فقط خدا رزاق است
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