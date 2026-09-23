زمان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل اعلام شد
رئیس جمهور ساعت ۱۹:۳۵ به وقت تهران در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۸| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان شامگاه چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۵ به وقت تهران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.
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امیدوارم جناب پزشکیان در سخنرانی خود حمله به ناوچه دنا غیر مسلح، حمله به مدرسه میناب، حمله به ورزشگاه لامرد و آزمایش موشک جدید، حمله به ورزشگاه آزادی، حمله به مناطق مسکونی، حمله پهبادی به کشاورزان و دامداران، حمله به ابنیه تاریخی، حمله به قنادی و ماهی فروشی، حمله به بیمارستان،حمله به چادر عشایر و... خیلی مستند به جهان نشان دهد و کاخ سفید را بی آبرو و رسوا هست بی آبروتر و رسوا تر کند و پرس تی وی و شبکه های برون مرزی این سخنرانی را تا سال آینده و اجلاس بعدی هر روز در ساعت های مختلف تکرار کنند.
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