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زمان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل اعلام شد

رئیس جمهور ساعت ۱۹:۳۵ به وقت تهران در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۸
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2839 بازدید
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۲
سخنرانی پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان شامگاه چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۵ به وقت تهران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.

 

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مسعود پزشکیان سخنرانی سازمان ملل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
5
7
پاسخ
امیدوارم جناب پزشکیان در سخنرانی خود حمله به ناوچه دنا غیر مسلح، حمله به مدرسه میناب، حمله به ورزشگاه لامرد و آزمایش موشک جدید، حمله به ورزشگاه آزادی، حمله به مناطق مسکونی، حمله پهبادی به کشاورزان و دامداران، حمله به ابنیه تاریخی، حمله به قنادی و ماهی فروشی، حمله به بیمارستان،حمله به چادر عشایر و... خیلی مستند به جهان نشان دهد و کاخ سفید را بی آبرو و رسوا هست بی آبروتر و رسوا تر کند و پرس تی وی و شبکه های برون مرزی این سخنرانی را تا سال آینده و اجلاس بعدی هر روز در ساعت های مختلف تکرار کنند.
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
8
پاسخ
بنظرم دکتر باید خیلی محکم و حساب شده سخنرانی کند.
نظرسنجی
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