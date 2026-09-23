زمان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل اعلام شد

رئیس جمهور ساعت ۱۹:۳۵ به وقت تهران در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان شامگاه چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۵ به وقت تهران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.