جزئیات تغییرات جدید برای کنکور ۱۴۰۶

اول مهر امسال برای خانواده‌هایی که فرزندشان داوطلب کنکور ۱۴۰۶ است، یک خبر آموزشی دیگر هم به همراه داشت؛ خبری در رابطه با کنکور آینده.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، سازمان سنجش جزئیات ضرایب دروس، سوابق تحصیلی و نحوه محاسبه نمره داوطلبان در آزمون سراسری ۱۴۰۶ را اعلام کرد.

اما این ابلاغیه با تعدادی از بند و تبصره، برای خانواده‌ها چه معنایی دارد؟ آیا کنکور دوباره تغییر کرده است؟ سهم معدل بیشتر شده؟ نمره یازدهم قطعی است؟ و داوطلبان سال‌های قبل چه تکلیفی دارند؟

خلاصه ماجرا این است: برای گروه‌های اصلی، فرمول کلی همان ۶۰ درصد سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد آزمون اختصاصی است؛ اما وضعیت پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۶ کاملاً روشن و قطعی شده است.

یازدهم دیگر «مثبت» نیست؛ قطعی است

مهم‌ترین نکته ابلاغیه برای بیشتر خانواده‌ها همین است. در کنکور ۱۴۰۶، سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای داوطلبان مشمول، تأثیر قطعی دارد. یعنی نمره‌های این دو پایه در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی وارد می‌شوند و اگر نمره‌ای پایین باشد، صرفاً به این دلیل که به ضرر داوطلب است، کنار گذاشته نمی‌شود.

در گروه‌های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی، در مجموع ۶۰ درصد نتیجه از سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد از آزمون اختصاصی می‌آید.

بنابراین یک سوءبرداشت مهم باید اصلاح شود: ابلاغیه جدید نگفته است سهم معدل از ۶۰ درصد بیشتر شده یا سهم کنکور تستی کمتر شده است. همان ترکیب ۶۰ به ۴۰ برقرار است؛ آنچه برای ۱۴۰۶ اهمیت دارد، قطعی بودن نقش یازدهم در همین ۶۰ درصد است.

برای گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی نیز سهم آزمون اختصاصی ۷۰ درصد و سهم سوابق تحصیلی ۳۰ درصد است.

یعنی دانش‌آموز باید برای یازدهم هم مثل دوازدهم جدی باشد؟ بله. معنای عملی مصوبه همین است.

برای داوطلبی که اکنون در مسیر کنکور ۱۴۰۶ قرار دارد، نمره‌های نهایی یازدهم و دوازدهم هر دو در نتیجه نهایی اهمیت دارند. عناوین دروس سابقه تحصیلی پایه یازدهم نیز برای ۱۴۰۶ همان عناوینی اعلام شده که در آزمون‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بنابراین دیگر نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد که «فعلاً یازدهم را رها کنیم و همه‌چیز را در دوازدهم جبران کنیم». سهم هر پایه در محاسبه نهایی خودش را دارد.

اگر سابقه تحصیلی نداشته باشیم چه می‌شود؟

این قسمت برای خانواده‌هایی که فرزندشان دیپلم متفاوتی دارد یا سال‌ها قبل فارغ‌التحصیل شده، بسیار مهم است.

فارغ‌التحصیلان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، برخی فارغ‌التحصیلان قدیمی، طلاب حوزه‌های علمیه، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و سایر افرادی که سابقه تحصیلی کامل مورد نیاز را ندارند، باید برای ایجاد سابقه تحصیلی طبق برنامه آموزش‌وپرورش اقدام کنند.

اما نکته حساس اینجاست: نباید تصور کرد اگر برای ایجاد سابقه اقدام نکنیم، آن بخش از سوابق حذف می‌شود و فقط نمره کنکور جای آن را می‌گیرد.

طبق ابلاغیه، اگر داوطلب در امتحان نهایی مربوط به ایجاد سابقه شرکت نکند، نمره خام آن درس صفر در نظر گرفته می‌شود و پس از تراز شدن، در محاسبه نمره سابقه تحصیلی وارد خواهد شد. همچنین سهم سابقه یک پایه را نمی‌توان با نمره پایه دیگر یا با نمره آزمون اختصاصی جایگزین کرد.

به زبان ساده‌تر: سوابق ناقص، یک خلأ بی‌اثر در کارنامه نیست؛ می‌تواند مستقیماً روی نمره کل اثر بگذارد.

یک استثنای مهم برای المپیادی‌ها

ابلاغیه برای گروه خاصی از شرکت‌کنندگان المپیادهای علمی نیز حکم متفاوتی دارد.

افرادی که شرایط تعیین‌شده در مصوبات مربوط به المپیادهای علمی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، برای محاسبه سابقه تحصیلی، فقط سابقه پایه دوازدهم آنها و با سهم ۶۰ درصد لحاظ می‌شود. البته این حکم شامل هر کسی که صرفاً در المپیاد شرکت کرده باشد نیست و شرایط مشخصی برای آن تعیین شده است.

یک نکته مهم دیگر: کنکور ۱۴۰۵ را نمی‌شود برای ۱۴۰۶ نگه داشت

اگر داوطلبی تصور می‌کرد می‌تواند در کنکور ۱۴۰۵ شرکت کند و نتیجه آزمون اختصاصی‌اش را برای سال بعد نگه دارد، این تصور درست نیست.

سازمان سنجش تصریح کرده که نتیجه آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۵ برای پذیرش سال ۱۴۰۶ اعتبار ندارد. از آزمون ۱۴۰۵ به بعد نیز آزمون اختصاصی سالانه یک بار برگزار می‌شود و نتیجه آن فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.

پس خانواده‌ها از این ابلاغیه چه چیزی را باید به خاطر بسپارند؟ اگر بخواهیم تمام ابلاغیه را به چند جمله ساده تبدیل کنیم:

یک: برای رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، همچنان ۶۰ درصد نتیجه از سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد از آزمون اختصاصی می‌آید.

دو: در کنکور ۱۴۰۶، سابقه تحصیلی یازدهم و دوازدهم برای داوطلبان مشمول قطعی است.

سه: اگر سابقه تحصیلی لازم را ندارید، باید برای ایجاد آن اقدام کنید؛ نمره یک پایه را نمی‌توان با کنکور یا پایه دیگر جبران کرد.

چهار: نتیجه کنکور ۱۴۰۵ برای پذیرش ۱۴۰۶ قابل استفاده نیست و آزمون اختصاصی از ۱۴۰۵ به بعد سالانه یک بار برگزار می‌شود.

در واقع، پیام اصلی ابلاغیه برای دانش‌آموزان کنکور ۱۴۰۶ ساده است: کنکور دیگر فقط روز آزمون نیست؛ امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم نیز بخشی جدی از مسیر ورود به دانشگاه‌اند.