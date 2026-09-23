En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۶
بازدید: ۲۳۸۸

عکس: تجمع اعتراضی علیه توقف پروازهای بیروت–تهران

اعضای هیئت موسوم به «دوستان لبنان و ایران» به همراه جمعی از معترضان، در اعتراض به تداوم ممنوعیت و توقف پروازهای مستقیم میان ایران و لبنان، مقابل ساختمان «مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان» تجمع کردند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردها، ضمن انتقاد شدید از تصمیمات اخیر در حوزه هوانوردی، مقامات رسمی لبنان را به اتخاذ رویکردهای جانبدارانه متهم کردند. معترضان تأکید کردند که مسدود ماندن خطوط هوایی مستقیم میان دو کشور، اقدامی عامدانه در جهت اعمال فشار و وارد آوردن آسیب‌های معیشتی، خانوادگی و اجتماعی به طیف گسترده‌ای از شهروندان لبنانی و مسافران این مسیر است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری تجمع اعتراضی لبنان ایران‌ توقف پروازها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha