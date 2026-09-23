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توصیه قالیباف به دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی

توصیه قالیباف به دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی این بود که با درست فکر کردن، تلاش و خلاقیت، آینده کشور را رقم بزنند.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۵
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قالیباف

 

به گزارش تابناک؛ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵) به مناسبت بازگشایی مدارس با حضور در دبستان پسرانه شهید آیت در منطقه ۱۴ تهران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و معلمان آنها تبریک گفت.

محمدباقر قالیباف در دبستان شهید آیت تهران خطاب به دانش آموزان گفت: شک ندارم که شما یک زنجیره نسلی خوش فکر برای ایران عزیز ما هستید که نه تنها آینده شکوهمند ایران عزیز را خواهید دید بلکه اطمینان دارم شما با زحمات مدیران، معلمان، مربیان و پدران و مادرانتان در کانون گرم خانواده می‌توانید با ذهن، قلب و همت خود آینده این کشور را رقم بزنید.

شما دانش آموزان وارثان نسلی هستید که بیشترین شهید دانش‌آموز را در دوران دفاع مقدس داده بود.

سال‌ها پیش همزمان با آغاز مهر ماه بود که دشمن بعثی به این سرزمین حمله کرد و در دوران دفاع مقدس، دانش آموزان ایران اسلامی بیشترین حضور را در جبهه پیدا کردند، مؤثرترین قشر شدند و بیشترین شهید را نسبت به جمعیت خود تقدیم کشور کردند، لذا شما وارثان چنین نسلی هستید.

شما صرفا یک تعطیلات تابستانی را برای حضور در مدرسه پشت سر نگذاشتید بلکه یک تاریخ را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: ملت شجاع ما با همت و تلاش و با محبت، گذشت و ایثار در مقابل دشمن شیطانی و جنایتکار ایستادند.

امروز در شرایطی فعالیت مدارس آغاز شده که تعداد زیادی از همکلاسی‌ها و همسالان شما در مدرسه میناب و چند مدرسه دیگر مورد هجمه دشمن قرار گرفته و به شهادت رسیدند؛ آنها در حقیقت رفتند تا ایران عزیز ما بماند.

این پرچم زیبایی که به دست شماست، نشانه و شناسنامه این ملت و نماد عزت و اقتدار آن است که به آسانی به دست نیامده و جانفشانی‌ها و تلاش‌ها در این مسیر اتفاق افتاده است. بدانید آنها به شهادت رسیدند تا به من و شما بگویند آینده این کشور از آن شماست و ما چشم انتظار این هستیم که دست‌های توانمند شما دهه نودی‌ها و دهه هشتادی ها، آینده ایران را تضمین کرده و با دل‌های بزرگ و خالص و خلاقیت خود آن را بسازید.

دشمن این سرزمین، ایران و وطن عزیزمان را جهل و نادانی دانست که باید از آن پرهیز شود؛ هر جایی هستید، بدانید چیزی که ما را به خوشبختی می‌رساند، درست فکر کردن است. امروز حکمت، دانایی، تلاش و عقلانیت است که می‌تواند بهترین دوست برای یکایک شما فرزندان و عزیزان این کشور باشد.

رهبر شهیدمان بزرگ‌ترین معلم ما بود که شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید

آقای شهیدمان، بزرگ‌مردی بود که بزرگ‌تر و فراتر از جامعه و دنیای امروز زندگی کرد. او به عنوان بزرگ‌معلم و بزرگ‌ترین تربیت کننده و به عنوان رهبر و راهنمای ما به ما نشان داد چگونه زندگی کنیم و دیدید که چگونه مجاهدانه تلاش کرد، مدبرانه تصمیم گرفت، شجاعانه عمل کرد، شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید و به اعلی علیّین سفر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه رهبر شهیدمان امروز مؤثرتر از زمانی که در بین ما بود می‌تواند در زندگی ما اثر گذاشته، به ما یاری رساند و ما را هدایت کند، او چراغ راه ماست و شهدا ستارگانی هستند که راهنمای یکایک ما هستند. امروز همه ما مدیون آنها هستیم و باید نسبت به راه شهدا و امام شهدا در پیشگاه خداوند و در مسیر و راه و تبعیت از ولی امر خود حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای به صورت متحد و یکپارچه گام برداریم.

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محمدباقر قالیباف دانش آموزان بازگشایی مدارس
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