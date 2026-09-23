بیانیۀ فدراسیون فوتبال در واکنش به حذف تیم امید
به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال پس از حذف تیم امید از بازیهای آسیایی ناگویا، این ناکامی را پذیرفت و تأکید کرد که زمان بررسی دقیق عملکرد تیم فرا رسیده است. فدراسیون فوتبال در این بیانیه آورده است:
ضمن عرض ادب و احترام به مردم بزرگ و شریف ایران، نتیجه دیدار تیم ملی امید مقابل تیم کره شمالی در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و حذف از مرحله گروهی، برای همه ما تلخ بود. این نتیجه با انتظارها و امیدهایی که هواداران فوتبال به این تیم و نسل جوان فوتبال کشور دارند، فاصله داشت.
تیم ملی امید پس از پیروزی مقابل امارات و تساوی با چین، در دیدار حساس پایانی نتوانست عملکرد مورد انتظار را ارائه دهد و فدراسیون فوتبال هم در کنار اعضا تیم این نتیجه را بی هیچ توجیهی پذیرفته و بابت آن از علاقمندان عذرخواهی میکند. اینک، زمان بررسی صادقانه، دقیق و موشکافانه و اخذ تصمیمهای شجاعانه است.
این مجموعه فنی و بازیکنان از زمان شکل گیری تیم ملی نوجوانان که راهی جام جهانی شد، در سالهای اخیر اردوهای مکرر و متعددی داشتند و به رغم مقدورات و محذورات برای حضور در همین مسابقات هم کمپهای خارجی و داخلی برای آماده سازی تیم برپا شد و بر این اساس، عملکرد تیم در بازی امروز به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در این میان، تلاش و زحمت مجموعه تیم قابل انکار نبوده، لکن نتیجه نهایی نشان داد که میبایست متعهد باشیم در کوتاهترین زمان ممکن، عملکرد این دوره را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کرده و نتایج را در عمل به استحضار عموم مردم برسانیم. طبعا در این میان، هدف به صورت مشخص ساختن تیمی است که بتواند برای حضور در آوردگاه المپیک انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد.
از همه هواداران، رسانهها و کارشناسان فوتبال که با نقد منصفانه و دلسوزانه خود به پیشرفت فوتبال کمک میکنند، سپاسگزاریم. فوتبال ایران متعلق به مردم است و ما با تکیه بر توجه هواداران و رسانههای محترم گروهی، مسیر پیش رو را با جدیت ادامه خواهیم داد.
برنامهریزی برای آینده، و حرکت هدفمند بهسوی میدانهای آتی، هدف روشن ماست و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.