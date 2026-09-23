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بیانیۀ فدراسیون فوتبال در واکنش به حذف تیم امید

فدراسیون فوتبال در پی حذف تیم امید از بازی‌های آسیایی ناگویا، از مردم عذرخواهی کرد و بر بررسی دقیق عملکرد تیم و اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه تأکید داشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۴
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1835 بازدید
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۱۱
فوتبال

به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال پس از حذف تیم امید از بازی‌های آسیایی ناگویا، این ناکامی را پذیرفت و تأکید کرد که زمان بررسی دقیق عملکرد تیم فرا رسیده است. فدراسیون فوتبال در این بیانیه آورده است:

ضمن عرض ادب و احترام به مردم بزرگ و شریف ایران، نتیجه دیدار تیم ملی امید مقابل تیم کره شمالی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و حذف از مرحله گروهی، برای همه ما تلخ بود. این نتیجه با انتظار‌ها و امید‌هایی که هواداران فوتبال به این تیم و نسل جوان فوتبال کشور دارند، فاصله داشت.

تیم ملی امید پس از پیروزی مقابل امارات و تساوی با چین، در دیدار حساس پایانی نتوانست عملکرد مورد انتظار را ارائه دهد و فدراسیون فوتبال هم در کنار اعضا تیم این نتیجه را بی هیچ توجیهی پذیرفته و بابت آن از علاقمندان عذرخواهی می‌کند. اینک، زمان بررسی صادقانه، دقیق و موشکافانه و اخذ تصمیم‌های شجاعانه است.

این مجموعه فنی و بازیکنان از زمان شکل گیری تیم ملی نوجوانان که راهی جام جهانی شد، در سال‌های اخیر اردو‌های مکرر و متعددی داشتند و به رغم مقدورات و محذورات برای حضور در همین مسابقات هم کمپ‌های خارجی و داخلی برای آماده سازی تیم برپا شد و بر این اساس، عملکرد تیم در بازی امروز به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

در این میان، تلاش و زحمت مجموعه تیم قابل انکار نبوده، لکن نتیجه نهایی نشان داد که می‌بایست متعهد باشیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملکرد این دوره را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کرده و نتایج را در عمل به استحضار عموم مردم برسانیم. طبعا در این میان، هدف به صورت مشخص ساختن تیمی است که بتواند برای حضور در آوردگاه المپیک انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد.

از همه هواداران، رسانه‌ها و کارشناسان فوتبال که با نقد منصفانه و دلسوزانه خود به پیشرفت فوتبال کمک می‌کنند، سپاسگزاریم. فوتبال ایران متعلق به مردم است و ما با تکیه بر توجه هواداران و رسانه‌های محترم گروهی، مسیر پیش رو را با جدیت ادامه خواهیم داد.

برنامه‌ریزی برای آینده، و حرکت هدفمند به‌سوی میدان‌های آتی، هدف روشن ماست و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

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برچسب ها
فدراسیون فوتبال حذف تیم امید بازی های آسیا بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
بررسی نمی خواد بازیکن باشگاهها ندادن تمرین کنند باید جریمه نقدی بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
اینم ناکام!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
تیم امید رو کلا حذف کنید . فقط هزینه داشته در کل تاریخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
اردوهای تدارکاتی خوب و بازی های دوستانه برنامه ریزی شده داشته باشید تا این تیم به المپیک برود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
8
پاسخ
مهدی تاج و قلعه نویی برنامه ریزان اصلی این نتایج مفتضحانه هستند
پاسخ ها
شیرازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
مربی لنگی ( عبدی ) هیچ گناهی نداره؟ ، اخه این عبدی کجای فوتبال بوده صرفا چون برای پرسپولیس بازی کرده که نمی شه دلیل ؟؟؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
4
پاسخ
تنها شانسی که عبدی دارد این است که استقلالی نیست و الا خدا می داند چه بلایی سرش می آودند!
شیرازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
1
پاسخ
شرمساری از این بیشتر که از گروه خودمون بالا نرفتیم ، آخه عبدی کجای مربیگری فوتبال بوده و کجا سرمربی بوده این که یک زمانی بازیکن پرسپولیس بوده و کمک مربی نشد دلیل که بشه سرمربی تیم امید ، با این همه استعداد ، از خلیفه در دروازه تا رزاقی نیا در وسط تا شهرآبادی و طاهری در مهاجم همه و همه بهترینهای لگ بودند که این آقا ( عبدی) با نداشتن دانش مربیگری نابودشان کرد ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
2
پاسخ
فقط ادعا
شکسپییر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
نفری مثل سحرخیزان بازیکن نیست از دقیقه اول وارد زمین فوتبال کردی آقای عبدی، سیاستی قلعه نویی را کنار بگذار زمین میخوری مثل الان،، تیم ملی هم به جایی نخواهد رسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
سال هاست تیم های امید به نتیجه نمی رسد. انگیزه لازم در تیم امید برای بازی شجاعانه و پر انرژی کم است. اگر قوی و در گیرانه بازی کنند، و‌صدمه ببینند باشگاه ان ها را کنار می گذارد. مشکل را در باشگاه‌ها جستجو کنید. بازیکن امید، از سوی برخی باشگاه ها حمایت نمی شود. بلکه به کم کاری هم تشویق می‌شود.
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