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کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۳
بازدید: ۱۹۷۳

عکس: گردهمایی سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل

رهبران جهان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردهم آمدند تا به بررسی بحران‌ها و جنگ‌های جاری در ایران، غزه، اوکراین، سودان، کنگو و میانمار بپردازند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با پیامدهای تغییرات اقلیمی، شکاف فزاینده نابرابری، تلاطم اقتصادی و ابهامات بنیادین درباره آینده و کارآمدی نهاد سازمان ملل دست‌وپنجه نرم می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل رهبران جهان سازمان ملل متحد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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