عکس: حاشیهها و متن مجمع عمومی سازمان ملل
رهبران جهان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردهم آمدند تا به بررسی بحرانها و جنگهای جاری در ایران، غزه، اوکراین، سودان، کنگو و میانمار بپردازند. این نشست در شرایطی برگزار میشود که جهان با پیامدهای تغییرات اقلیمی، شکاف فزاینده نابرابری، تلاطم اقتصادی و ابهامات بنیادین درباره آینده و کارآمدی نهاد سازمان ملل دستوپنجه نرم میکند.
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