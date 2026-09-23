عکس: حاشیه‌ها و متن مجمع عمومی سازمان ملل

رهبران جهان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردهم آمدند تا به بررسی بحران‌ها و جنگ‌های جاری در ایران، غزه، اوکراین، سودان، کنگو و میانمار بپردازند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با پیامدهای تغییرات اقلیمی، شکاف فزاینده نابرابری، تلاطم اقتصادی و ابهامات بنیادین درباره آینده و کارآمدی نهاد سازمان ملل دست‌وپنجه نرم می‌کند.