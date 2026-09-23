تابلوی معاملات ارزی پایتخت امروز شاهد واگرایی معناداری میان بازار غیررسمی و بازار رسمی بود. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد پس از ناکامی در تثبیت کانال‌های بالاتر روندی نزولی به خود گرفته، تالار حواله مرکز مبادله یکپارچه صعودی بود!

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسی میدانی از بازار آزاد ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار آمریکا امروز با افت نسبت به روز گذشته، به سطح ۲۲۸ هزار تومان بازگشت. این نوسان نزولی در شرایطی رقم می‌خورد که حدود دو هفته پیش (اواسط شهریورماه) اسکناس آمریکایی تا یک‌قدمی مرز ۲۳۰ هزار تومان پیشروی کرده بود، اما با برخورد به مقاومت قیمتی، تغییر مسیر داد.

این فضای اصلاحی به سایر ارزهای پرمعامله نیز سرایت کرده است؛ به‌طوری‌که قیمت یورو در بازار آزاد با کاهش به سطح ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و هر درهم امارات نیز در معاملات امروز تا ۶۲ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

نرخ سایر ارزها در بازار آزاد تهران

پوند انگلیس: ۳۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان فرانک سوئیس: ۲۷۸ هزار تومان

۲۷۸ هزار تومان دلار کانادا: ۱۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان

۱۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان لیر ترکیه: ۴ هزار و ۷۰۰ تومان

جهش نرخ حواله ارزی؛ مرکز مبادله یک‌صدا صعودی شد

درست در روزی که بازار آزاد تمایل به اصلاح و افت قیمت دارد، جریان معاملات در مرکز مبادله طلا و ارز ایران کاملاً متفاوت پیش رفت و تالار حواله شاهد رشد چشمگیر نرخ‌ها بود.

بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با جهش قابل‌توجه ۱ هزار و ۱۱۶ تومانی نسبت به دیروز، روی عدد ۱۶۷ هزار و ۹۷۶ تومان نشست. همچنین نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۱ هزار و ۱۲۶ تومانی، وارد کانال جدید شد و رقم ۱۶۹ هزار و ۵۰۱ تومان را به ثبت رساند.

این موج افزایشی در حواله یورو و درهم نیز تکرار شد:

حواله یورو: نرخ خرید با ۶۷۲ تومان رشد به ۱۹۲ هزار و ۲۵ تومان و نرخ فروش با افزایش ۶۷۸ تومانی به ۱۹۳ هزار و ۷۶۹ تومان رسید.

نرخ خرید با ۶۷۲ تومان رشد به و نرخ فروش با افزایش ۶۷۸ تومانی به رسید. حواله درهم امارات: نرخ خرید به ۴۵ هزار و ۷۳۸ تومان رسید و نرخ فروش نیز با رشد ۳۰۷ تومانی، تابلوی ۴۶ هزار و ۱۵۴ تومان را نشان داد.

تحلیلگران معتقدند ادامه روند افزایشی قیمت حواله در مرکز مبادله و نزدیک‌تر شدن آن به نرخ‌های واقعی، گامی در راستای کاهش رانت ارزی و کاهش فاصله شکاف نیما و بازار آزاد ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند جهت‌گیری نقدینگی و تقاضای اسکناس را در روزهای آتی تحت تأثیر قرار دهد.