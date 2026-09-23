جزئیات ضرایب دروس و سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد و بر این اساس، سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای داوطلبان مشمول، تأثیر قطعی در نتیجه آزمون خواهد داشت.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، در کنکور سراسری سال ۱۴۰۶، سوابق تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم برای داوطلبان مشمول، تأثیر قطعی خواهد داشت و سهم آزمون اختصاصی کنکور در گروه‌های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی ۷۰ درصد تعیین شده است.

جزئیات محاسبه سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد

مطابق این اطلاعیه، برای بیشتر داوطلبان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود. برای شرکت‌کنندگان المپیاد‌های علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که شرایط تعیین‌شده را داشته باشند، تنها سوابق تحصیلی پایه دوازدهم با سهم ۶۰ درصد محاسبه خواهد شد.

عناوین دروس سابقه تحصیلی پایه یازدهم نیز برای آزمون ۱۴۰۶ همانند آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تعیین شده است. آموزش‌وپرورش موظف است نمره کل سابقه تحصیلی هر پایه را با توجه به ضرایب دروس محاسبه و پس از ترکیب سوابق پایه‌های یازدهم و دوازدهم، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام کند.

تکلیف داوطلبان دارای سوابق تحصیلی ناقص مشخص شد

داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل مورد نیاز خود را ندارند، از جمله فارغ‌التحصیلان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، طلاب حوزه‌های علمیه، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و افرادی که سابقه تحصیلی آنها ناقص است، باید طبق برنامه آموزش‌وپرورش برای ایجاد سابقه تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی پایه‌های یازدهم و دوازدهم اقدام کنند.

سابقه تحصیلی جایگزین ندارد

در صورتی که داوطلب برای ایجاد سابقه تحصیلی در امتحانات نهایی شرکت نکند، نمره خام درس فاقد سابقه، صفر در نظر گرفته شده و پس از تراز شدن در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ خواهد شد. همچنین سهم سابقه تحصیلی هر پایه در صورت نداشتن سابقه کامل، قابل جایگزینی با سابقه پایه دیگر یا نمره آزمون اختصاصی نیست.

جزئیات ضرایب آزمون اختصاصی کنکور

ضرایب دروس آزمون اختصاصی نیز در گروه‌های آزمایشی مختلف مشابه سال‌های ۱۴۰۲ به بعد خواهد بود. در گروه علوم تجربی، برای داوطلبان بهیاری که دیپلم بهیاری دارند، دروس تخصصی بهیاری با ضریب ۱۲ و تأثیر قطعی محاسبه می‌شود. همچنین در گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی، نمره آزمون عملی علوم ورزشی برای پذیرش رشته‌های مرتبط، به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نظر گرفته خواهد شد.

آزمون عملی هنر با ضریب ۱۲ در نمره کل محاسبه می‌شود

در گروه آزمایشی هنر نیز هر داوطلب می‌تواند حداکثر در دو مجموعه آزمون عملی شرکت کند. نمره آزمون عملی این مجموعه‌ها نیز با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی رشته‌های مرتبط محاسبه می‌شود و انتخاب رشته‌های دارای آزمون عملی تنها برای داوطلبانی امکان‌پذیر است که در آزمون عملی مربوط شرکت کرده باشند.

از ۱۴۰۵ آزمون اختصاصی کنکور سالانه یک‌بار برگزار می‌شود

سازمان سنجش همچنین تأکید کرده است نتیجه آزمون اختصاصی کنکور سال ۱۴۰۵ برای پذیرش سال ۱۴۰۶ اعتبار ندارد. از آزمون سراسری ۱۴۰۵ به بعد نیز آزمون اختصاصی کنکور سالانه یک بار برگزار می‌شود و نتیجه آن فقط برای پذیرش همان سال معتبر خواهد بود.

منبع: مهر