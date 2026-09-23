پارس‌خودرو با تولید ۳ هزار و ۲۹۲ دستگاه خودرو در شهریورماه، رکورد تولید ماهانه خود در سال جاری را شکست؛ رقمی که معادل ۴۲.۷ درصد مجموع تولید پنج ماه نخست سال است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ، تولید شهریورماه با ثبت ۳ هزار و ۲۹۲ دستگاه، نسبت به مردادماه ۱۲۰ درصد، تیرماه ۱۰۹ درصد، خردادماه ۵۴ درصد، اردیبهشت‌ماه ۷۴ درصد و فروردین‌ماه ۴۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پیش از این، بالاترین تیراژ ماهانه پارس‌خودرو در سال جاری در خردادماه با ۲ هزار و ۱۳۹ دستگاه ثبت شده بود که تولید شهریورماه با افزایش ۵۴ درصدی، رکورد جدید تولید ماهانه شرکت را ثبت کرد.

مجموع تولید شرکت در پنج ماه نخست سال ۷ هزار و ۷۰۴ دستگاه بود که با احتساب تولید شهریورماه، تولید شش‌ماهه پارس‌خودرو به ۱۰ هزار و ۹۹۶ دستگاه رسید.

ثبت این رکورد، در ادامه برنامه‌های شرکت برای افزایش تیراژ، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تولید و ارتقای بهره‌وری خطوط محقق شده است.