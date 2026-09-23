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تولید یک ماه معادل ۴۳ درصد تولید پنج ماه نخست سال

رکوردشکنی تولید پارس‌خودرو در شهریورماه

پارس‌خودرو با تولید ۳ هزار و ۲۹۲ دستگاه خودرو در شهریورماه، رکورد تولید ماهانه خود در سال جاری را شکست؛ رقمی که معادل ۴۲.۷ درصد مجموع تولید پنج ماه نخست سال است.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۶۷
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پارس خودرو

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ، تولید شهریورماه با ثبت ۳ هزار و ۲۹۲ دستگاه، نسبت به مردادماه ۱۲۰ درصد، تیرماه ۱۰۹ درصد، خردادماه ۵۴ درصد، اردیبهشت‌ماه ۷۴ درصد و فروردین‌ماه ۴۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پیش از این، بالاترین تیراژ ماهانه پارس‌خودرو در سال جاری در خردادماه با ۲ هزار و ۱۳۹ دستگاه ثبت شده بود که تولید شهریورماه با افزایش ۵۴ درصدی، رکورد جدید تولید ماهانه شرکت را ثبت کرد.

مجموع تولید شرکت در پنج ماه نخست سال ۷ هزار و ۷۰۴ دستگاه بود که با احتساب تولید شهریورماه، تولید شش‌ماهه پارس‌خودرو به ۱۰ هزار و ۹۹۶ دستگاه رسید.

ثبت این رکورد، در ادامه برنامه‌های شرکت برای افزایش تیراژ، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تولید و ارتقای بهره‌وری خطوط محقق شده است.

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پارس خودرو صنعت خودروسازی خودرو
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