پیکر آیتالله شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه(س) آرام گرفت
پیکر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، روز چهارشنبه با حضور علما، مراجع، مسئولان، شاگردان و اقشار مختلف مردم در قم تشییع و پس از اقامه نماز، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد.
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به گزارش تابناک، آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی در رواق شهید امام خامنهای حرم مطهر حضرت معصومه(س) آرام گرفت.
مراسم تشییع پیکر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی روز چهارشنبه در قم برگزار شد و جمعی از علما، فضلا، شاگردان و مردم در این مراسم حضور داشتند.
در این مراسم، آیتاللهالعظمی سبحانی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، آیتالله اعرافی، آیتالله حسینی بوشهری، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، وزیر علوم و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید در کنار جمعی از علما و مسئولان حضور یافتند.
نماز بر پیکر آیتالله شبیری زنجانی توسط آیتالله سبحانی اقامه شد و پس از پایان مراسم تشییع، پیکر این مرجع تقلید به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) منتقل شد.
پیکر آیتالله شبیری زنجانی سپس در رواق شهید امام خامنهای حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.
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