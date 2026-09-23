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قیمت بنزین در آمریکا رکورد زد

قیمت بنزین در آمریکا با نزدیک شدن به فصل سفرهای تابستانی از ۴.۵۰ دلار در هر گالن فراتر رفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۶۰
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1810 بازدید
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قیمت بنزین در آمریکا

به گزارش تابناک؛ داده‌ها نشان داد میانگین قیمت خرده‌فروشی بنزین در سراسر آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار از ژوئیه ۲۰۲۲، از ۴.۵۰ دلار در هر گالن فراتر رفت.

بنا بر این گزارش؛ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان بخش قابل توجهی از عرضه جهانی نفت از طریق تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرده است.

با نزدیک شدن تعطیلات آخر هفته و اوج گرفتن سفرهای تابستانی، افزایش شدید قیمت بنزین در جایگاه‌ها، وضعیت سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات نوامبر را با چالش مواجه کرده است.

تحلیلگران می‌گویند بدون کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت سوخت خودرو در آمریکا ممکن است از رکوردهای قبلی نیز فراتر رود.

بر اساس داده‌های گزبادی، میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا تا ساعت ۵:۲۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا در روز سه‌شنبه، ۴.۵۲ دلار در هر گالن بود. قیمت‌ها در اواخر ماه مارس از مرز ۴ دلار عبور کردند؛ سطحی که آخرین بار در اوت ۲۰۲۲، پس از حمله روسیه به اوکراین، ثبت شده بود.

بر اساس داده‌های گزبادی، کالیفرنیا با میانگین قیمت ۶.۱۴ دلار در هر گالن، بالاترین قیمت بنزین در میان ایالت‌های آمریکا را دارد.

قیمت بنزین همزمان با افزایش قیمت قراردادهای آتی نفت خام و در پی نگرانی‌ها درباره ادامه اختلال در عرضه نفت در خلیج فارس، به‌شدت افزایش یافته است. شاخص جهانی نفت خام برنت از زمان آغاز جنگ ۵۸ درصد افزایش یافته است.
منبع: مهر

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قیمت بنزین در آمریکا بنزین سوخت انرژی آمریکا قیمت بنزین جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
4
5
پاسخ
لعنتی یه آمریکا اینترنشنال هم نیست که شورش راه بیاندازه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
2
6
پاسخ
لطفا یک بار هم که شده قیمت بنزین در چین و روسیه راهم بگید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
بنده چند روز پیش در مسیر بیرجند به مشهد به دلیل نبودن بنزین آزاد در راه ماندم و مجبور شدم بعد از پنج ساعت و با بدبختی بنزین لیتری ۶۰ هزار تومن پیدا کنم. قابل توجه مسئولین.
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