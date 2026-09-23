پاکدامن به مدال برنز رسید

اولین مدال شمشیربازی ایران در بازی‌های آسیایی به نام کاپیتان تیم ملی سابر ثبت شد و او توانست مدال برنز کسب کند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند که پاکدامن موفق شد در پایان رقابت‌های انفرادی به مدال برنز دست پیدا کند.

هر دو سابریست کشورمان در گروه‌های شش‌نفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام می‌دادند که پاکدامن و فتوحی هر دو با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شدند به مرحله حذفی راه پیدا کنند.

در این مرحله علی پاکدامن با برتری ۱۵ بر ۱۳ مقابل سابریست ازبکستانی به یک چهارم نهایی راه یافت.

محمد فتوحی هم با پیرری قاطع ۱۵ به ۷ مقابل شمشیرباز فیلیپینی به جمع ۸ نفر برتر رسید.

در مرحله یک چهارم نهایی دو سابریست ایرانی به مصاف هم رفتند که در پایان این علی پاکدامن بود که با نتیجه ۱۵ بر ۷ پیروز شد و ضمن صعود به نیمه نهایی، مدال برنز خودش را قطعی کرد.

پاکدامن در نیمه نهایی با سابریست چینی بازی کرد که نتیجه این دیدار پیروزی چن‌پنگ شن با نتیجه ۱۵ بر ۹ بود و منجر به صعود شمشیرباز چینی به فینال شد و علی پاکدامن هم به مدال برنز رسید.