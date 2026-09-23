حق اولاد و عائلهمندی بازنشستگان حذف شد
به گزارش تابناک؛ حق اولاد و عائلهمندی بازنشستگان حذف شد. تصمیمی که به گفته دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، اگرچه از نظر نص صریح قانون مغایرتی ندارد، اما تبعات اجتماعی آن در حال بررسی است.
حذف حق عائلهمندی و حق اولاد از حقوق بازنشستگان در سال جاری، با وجود استناد سازمان تأمین اجتماعی به مبنای قانونی محاسبه مستمری، همچنان محل بحث است؛ دبیر هیئت امنای این سازمان میگوید موضوع تأمین منابع مالی برای جبران این پرداختها، بهویژه برای بازنشستگان کمدرآمد، در مراجع تصمیمگیر در حال پیگیری است.
حذف حق اولاد و عائلهمندی از حقوق بازنشستگان غیرقانونی نیست
علی نصیریاقدم با اشاره به علت حذف حق اولاد و عائلهمندی از حقوق بازنشستگان در سال جاری، گفت: اقدام سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی نبوده است؛ چرا که در قانون چنین موضوعی پیشبینی نشده است. طبق قانون، میزان پایه حقوق ۲۴ ماه اخیر افراد پیش از بازنشستگی بررسی و متوسط آن محاسبه و بر همان مبنا مستمری برقرار میشود. بنابراین، اگر در این ۲۴ ماه حق عائلهمندی، حق اولاد یا هر عنوان دیگری وجود داشته، این موارد خود را در حقوق فرد نشان داده و در مستمری برقرارشده نیز لحاظ شده است.
اعتراض قشر کم درآمد به حذف حق غائلهمندی و اولاد بازنشستگان
نصیریاقدم افزود: حال اگر علاوه بر این مستمری، مجدداً حق عائلهمندی نیز پرداخت شود، به نظر میرسد حق عائلهمندی دو بار پرداخت میشود. هرچند که سازمان تأمین اجتماعی در سالهای گذشته این پرداخت را انجام میداد، اما امسال برای مدیریت منابع و هزینههای خود، آن را حذف کرد که البته این اقدام با اعتراضاتی بهویژه میان اقشار کمدرآمد و افرادی با دریافتی مستمریهای پایین، مواجه شد.
اقدام سازمان تأمین اجتماعی درست بوده است
وی با بیان اینکه اکنون یک بحث حقوقی درباره این موضوع مطرح است، اظهار کرد: مسئله این است که آیا حقی که طی چند سال گذشته به رسمیت شناخته شده و بر مبنای آن پرداختی تعریف شده بود، قابل حذف است؟ البته از نظر نص صریح قانون، اقدام سازمان تأمین اجتماعی درست بوده است. اینکه این تصمیم از نظر اجتماعی چه تبعاتی دارد و برای مدیریت این تبعات، پرداخت آن را ادامه دهیم یا خیر؟ و همچنین اینکه آیا دولت در این زمینه کمکی خواهد کرد تا این پرداختها انجام شود و زندگی افرادی که درآمدشان از حد مشخصی پایینتر است، آسیب نبیند، از جمله موضوعات در حال پیگیری و تصمیمگیری از سوی مراجع است.
منبع: ایسنا
اگر قانون نبوده چرا پرداخت میشده؟
سالیان سال است که پرداخت شده پس عرف است و از قانون محکم تر است و پرداختش بی قانونی و بی اخلاقی است