تصویر قدیمی از ساختمان ایرانایر در سال ۴۷
تصویری قدیمی از ساختمان شرکت هواپیمایی ایرانایر در میدان فردوسی تهران، مربوط به سال ۱۳۴۷ خورشیدی، منتشر شده است؛ عکسی که نمایی از پایتخت ایران در نزدیک به شش دهه پیش را به تصویر میکشد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۳| |
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به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از ساختمان شرکت هواپیمایی ایرانایر در میدان فردوسی تهران مربوط به سال ۱۳۴۷ خورشیدی منتشر شده که نمایی از پایتخت در نزدیک به شش دهه پیش را به نمایش میگذارد.
این عکس، ساختمان ایرانایر و فضای اطراف میدان فردوسی را در دورانی ثبت کرده که تهران هنوز چهرهای متفاوت با امروز داشت؛ تصویری که برای بسیاری از علاقهمندان به تاریخ و معماری پایتخت، گوشهای از حالوهوای تهران در دهه ۴۰ خورشیدی را زنده میکند.
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