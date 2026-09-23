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تصویر قدیمی از ساختمان ایران‌ایر در سال ۴۷

تصویری قدیمی از ساختمان شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در میدان فردوسی تهران، مربوط به سال ۱۳۴۷ خورشیدی، منتشر شده است؛ عکسی که نمایی از پایتخت ایران در نزدیک به شش دهه پیش را به تصویر می‌کشد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۳
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3095 بازدید
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۴
ایران ایر

به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از ساختمان شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در میدان فردوسی تهران مربوط به سال ۱۳۴۷ خورشیدی منتشر شده که نمایی از پایتخت در نزدیک به شش دهه پیش را به نمایش می‌گذارد.

این عکس، ساختمان ایران‌ایر و فضای اطراف میدان فردوسی را در دورانی ثبت کرده که تهران هنوز چهره‌ای متفاوت با امروز داشت؛ تصویری که برای بسیاری از علاقه‌مندان به تاریخ و معماری پایتخت، گوشه‌ای از حال‌وهوای تهران در دهه ۴۰ خورشیدی را زنده می‌کند.

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ایران ایر عکس قدیمی میدان فردوسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
14
پاسخ
خاطرات خوب قدیم
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
11
پاسخ
در گوشه تصویر تابلوی بانک ایران و انگلیس جالبه
مجید حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
من کولر گازی میبینم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
کولر آبی کوچیکه
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