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برادران سارق، به دام پلیس افتادند

پلیس ۲ برادر در ارتباط با یک پرونده سرقت خشن تلفن همراه در محدوده میدان بهاران را بازداشت کرد. یکی از متهمان هنگام فرار از صحنه سرقت، با چاقو مالباخته را مجروح کرده بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۰
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برادران سارق

به گزارش تابناک؛ دو برادر که در یک سرقت خشن تلفن همراه نقش داشتند، با اقدامات پلیس در محدوده میدان بهاران شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ سیدامین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه و مجروح شدن او با چاقو، رسیدگی به پرونده در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال، زمانی که متوجه قصد سرنشینان یک دستگاه خودرو برای سرقت تلفن همراه خود شد، برای جلوگیری از سرقت به محل مراجعه کرد، اما یکی از سارقان با استفاده از چاقو او را مجروح کرد و سپس متواری شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از دریافت دستور قضایی، تحقیقات تخصصی برای شناسایی خودرو، مالک آن و مخفیگاه متهم را آغاز کردند و در ادامه موفق شدند مالک خودرو را در محدوده میدان بهاران شناسایی کنند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: مأموران تیم عملیات کلانتری با هماهنگی قضایی، مالک خودرو را دستگیر و خودروی موردنظر را نیز توقیف کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات، مالکیت خودرو را تأیید کرد و مدعی شد فردی که هنگام سرقت از خودرو استفاده کرده و مالباخته را مجروح کرده، برادرش بوده است.

وی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم اصلی دارای سوابق متعدد کیفری بوده و تحت کنترل پلیس قرار داشته است. مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه او را شناسایی و در ادامه وی را نیز در محدوده میدان بهاران دستگیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: برای هر ۲ متهم پرونده تشکیل و آنان برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سرهنگ موسوی در پایان افزود: تحقیقات برای بررسی نقش این ۲ برادر در سایر سرقت‌های احتمالی و شناسایی جرائم مرتبط همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا

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سارق سرقت تلفن همراه سارقان پلیس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
سوابق متعدد کیفری!!!
چرا پس از بار دوم بدون محاکمه به درک واصل نمیشن؟؟؟
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