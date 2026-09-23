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کد خبر:۱۳۹۵۶۴۸
کد خبر:۱۳۹۵۶۴۸
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نظرات: ۴
نبض خبر

توصیف مجله رسمی حزب کمونیست چین از تحرکات سعید جلیلی

چاینا نیوزویک مجله رسمی حزب کمونیست چین در گزارشی با تندرو خواندن سعید جلیلی مدعی شد تیم سعید جلیلی به ترامپ بهانه‌هایی داد تا دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد را متوقف کند! جزئیات بیشتر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی چین جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Luxembourg
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
28
پاسخ
چه عجب این حرفها از چینی ها بعید است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
32
7
پاسخ
از کی تا حالا حرفای کشور کمونیستی چین مهم و درخور توجه شده؟!!!!
رفیعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
8
پاسخ
رفتارها ، گذشته و اقدامات این برادران آثاری برجا گذاشته که حتی چینی ها هم از آثار مخرب آن ها باخبر شدند. بهرحال امیدوارم خداوند بصیرتی به این برادران سوپر اتقلابی عطا فرماید تا بیش از این زیان و خسارتی به کشور وارد نشود. انشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
6
پاسخ
همین امشب رسایی و ثابتی فتوای مرگ بر چین، مرگ بر کمونیسم را صادر خواهند کرد.
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