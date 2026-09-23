لفاظی‌های تازه ترامپ درباره مذاکره و جنگ با ایران دولت ترامپ در جریان دیدار با رهبران و نمایندگان کشورهای عربی خلیج فارس،...

توصیف مجله رسمی حزب کمونیست چین از تحرکات سعید جلیلی چاینا نیوزویک مجله رسمی حزب کمونیست چین در گزارشی با تندرو خواندن سعید...

حرکت غیرمنتظره جولانی در حین سخنرانی اربابش ویدیویی از احمد الشرع (ابومحمد جولانی) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل...

تحقیر ترامپ توسط خبرنگاران را ببینید خبرنگاران در واکنش به اخراج خبرنگاران چند رسانه از جمله سی ان ان از کاخ...

سیگنال شدید رحیم صفوی درباره مذاکره ایران و آمریکا سید یحیی رحیم صفوی دستیار نظامی رهبری شهید انقلاب در اظهارنظری قابل تامل...

صحبت‌های همسر فواد ایزدی در شبکه خارجی حکیمه سقای بی‌ریا استاد دانشگاه تهران و دختر مرحوم حجت الاسلام سقای بی...

ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران امین آزاد سردبیر بیت ران در مصاحبه با علی علوی کارشناس نظامی در برنامه...

اعتراض هیئت دیپلماتیک کوبا به سخنرانی ترامپ را ببینید همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در مجمع عمومی...

ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران! کانال 14 اسرائیل با انتشار ویدیویی که با هوش مصنوعی ساخته شده، شیوه تست...

اعتراض یک روحانی به معاون پزشکیان: فقط ریش دارد! امیرحسین جعفری روحانی جوان و جویای نام در مصاحبه با یکی از عناصر مسئله...

زبان بدن معنادار پزشکیان در امروز صبح: باز هم... مسعود پزشکیان به این شکل زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد و...