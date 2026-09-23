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توصیف مجله رسمی حزب کمونیست چین از تحرکات سعید جلیلی
چاینا نیوزویک مجله رسمی حزب کمونیست چین در گزارشی با تندرو خواندن سعید جلیلی مدعی شد تیم سعید جلیلی به ترامپ بهانههایی داد تا دور دوم مذاکرات اسلامآباد را متوقف کند! جزئیات بیشتر را میبینید و میشنوید.
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رفتارها ، گذشته و اقدامات این برادران آثاری برجا گذاشته که حتی چینی ها هم از آثار مخرب آن ها باخبر شدند. بهرحال امیدوارم خداوند بصیرتی به این برادران سوپر اتقلابی عطا فرماید تا بیش از این زیان و خسارتی به کشور وارد نشود. انشاالله