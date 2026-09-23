الجولانی گفت: اسرائیل باید سیاست خود را تغییر دهد و اگر می‌خواهد امنیت خود را حفظ کند، باید به امنیت دیگران نیز احترام بگذارد.

به گزارش تابناک؛ احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در یک نشست با شورای آتلانتیک در نیویورک گفت: من هیچ ارتباطی با حملات ۱۱ سپتامبر نداشتم و در آن زمان ۱۳ ساله بودم. برای همه قربانیان ۱۱ سپتامبر و همچنین قربانیانی که در خاورمیانه در نتیجه سیاست‌های اتخاذشده در آنجا جان باختند، ابراز تأسف می‌کنم.

وی افزود: ما به‌طور کامل تأکید می‌کنیم که هیچ ارتباطی با آنچه در آن زمان رخ داد یا حملاتی که در نیویورک روی داد، نداریم.

الجولانی اظهار کرد: جولان بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، سرزمین سوریه است و درباره آن جای بحث نیست.

وی بیان کرد: رئیس‌جمهور ترامپ در کنار سوریه ایستاد و تصمیمی تاریخی برای لغو تحریم‌های سوریه گرفت و من رابطه‌ای ویژه با او دارم. به شوخی به ترامپ گفتم اگر می‌خواهی سرزمینی به اسرائیل بدهی، چرا نیوجرسی را به آن نمی‌دهی؟ چون تو مالک جولان نیستی. جولان متعلق به مردم آن است و رئیس‌جمهور سوریه، رئیس‌جمهور آمریکا یا هیچ فرد دیگری حق ندارد از آن صرف‌نظر کند یا آن را به دیگران واگذار کند.

او اضافه کرد:تلاش می‌کنیم هیچ پایگاه نظامی خارجی در سوریه وجود نداشته باشد و حاکمیت کامل سوریه را بازگردانیم. روسیه حدود ۱۷۰ پایگاه نظامی در سوریه داشت و در حال حاضر تنها دو پایگاه از آنها باقی مانده است. حضور ترکیه در سوریه در مقطعی با نگرانی‌های آنکارا درباره امنیت مرزهایش در سایه درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه مرتبط بود.

الجولانی گفت: تاکنون به نامزدی در انتخابات فکر نکرده‌ام و هنوز سه سال از دوره انتقالی باقی مانده است. تمرکز ما در حال حاضر بر خدمت به مردم و توسعه کشور از نظر اقتصادی و سیاسی است و اگر تکمیل این مأموریت مستلزم ماندن من در مقام ریاست‌جمهوری باشد، در انتخابات نامزد خواهم شد.

رئیس‌جمهور سوریه عنوان کرد: از نظر شخصی ترجیح می‌دهم به زندگی عادی خود بازگردم، زیرا مسیر قدرت فرساینده است؛ اما اگر ببینم ماندن من ضروری است، این موضوع را به‌صراحت اعلام خواهم کرد. نمی‌توان همه سیاست‌های اسرائیل را بر اساس حوادث ۷ اکتبر بنا کرد؛ باید به آنچه در غزه نیز رخ داده است نگاه کرد.

او ادامه داد: اسرائیل باید سیاست خود را تغییر دهد و اگر می‌خواهد امنیت خود را حفظ کند، باید به امنیت دیگران نیز احترام بگذارد. برخی سیاست‌های اسرائیل به‌جای تأمین امنیت، برای این کشور مشکل ایجاد می‌کنند. ثبات منطقه برای آنکه همه، از جمله اسرائیلی‌ها، احساس امنیت کنند، ضروری است.

وی افزود: ارتش اسرائیل دو بار کاخ ریاست‌جمهوری را بمباران کرد و همچنین فرودگاه‌ها و فرودگاه‌های نظامی ما را هدف قرار داد. روابط سوریه با آمریکا، بریتانیا، کشورهای خلیج فارس، عراق و لبنان موفق است، اما روابط ما با اسرائیل به همین شکل پیش نمی‌رود.

منبع: انتخاب