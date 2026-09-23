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قیمت انواع میوه و سبزیجات + جدول

میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی انواع میوه و سبزیجات را برای هفته جاری اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۴۳
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2740 بازدید
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۴
قیمت میوه

به گزارش تابناک؛ میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را (۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد.

در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار می‌آید.

هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۵۰، بادمجان قلمی ۹۲، بادمجان لامپی ۱۰۵، بامیه ۱۴۰، پیاز سفید ۵۶، پیاز زرد ۵۸، پیاز قرمز ۵۶، انواع پیاز ریز ۳۰، خیار رسمی ۳۰، خیار سالادی ۳۰، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۴۶، خیار گلخانه‌ای ۶۲، ذرت شیرین ۹۴، زنجبیل تازه ۳۶۰، سبزی پاک کرده ۱۴۸، سیب زمینی ۶۹، سیب زمینی ریز ۴۰، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۲۰۵، انواع فلفل تند ۹۵، فلفل دلمه رنگی ۷۵، فلفل دلمه سبز ۷۸، انواع فلفل شیرین ۱۲۹، فلفل تند ۹۵، فلفل کاپی شیرین ۱۲۹، کاهو پیچ ۶۴، کاهو رسمی پاک کرده ۶۲، کدو مسمایی ۶۸، کدو حلوایی ۵۰، کرفس ۶۵، کلم (کاهو چینی) ۲۵، کلم بروکلی ۸۷، کلم سفید ۴۶، کلم قرمز ۷۹، گل کلم ۶۵، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۵۷، گوجه فرنگی بوته رس ۵۷، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۹۵، لوبیا سبز قیطونی ۹۵، لیمو ترش سنگی ۲۷۵، لیمو ترش مینابی ۲۵۰ و هویج فرنگی و ایرانی ۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.

قیمت انواع میوه و سبزیجات + جدول


منبع: مهر
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
Asghar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
همین امروز سیب زمینی تو یزد خریدم کیلویی ۱۰۴ هزار تومن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
تهران 148 هزار تومان
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
مافقط خواب میوه رامی بینیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
سیب زمینی معمولی نه درجه یک ب صد تومن رسیده
در ضمن اون قیمت هایی ک زدی،قیمت داخل میدان بزرگ نه مغازه داخل شهر
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