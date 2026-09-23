چگونه طلا در تابستان ۵۲ درصد رشد کرد؟
بر اساس تحلیل عملکرد فصل تابستان، صندوق طلای «رز ترنج» با بازدهی ۵۲.۴ درصدی NAV، رتبه نخست را در میان صندوقهای طلا کسب کرد.
صندوق طلای «رز ترنج» در رقابت میان ۳۵ صندوق طلا موفق شد عنوان بالاترین بازدهی فصل تابستان را به خود اختصاص دهد. این موفقیت در حالی رقم میخورد که دارایی تحت مدیریت این صندوق با استقبال سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرده است که رشد ۳۸۰ درصدی نسبت به ابتدای سال داشته است.
از میان اخبار؛ آموزش خرید صندوق طلا
عامل تمایز و پیشتازی بازدهی صندوق طلای «رز ترنج» چیست؟
مدیریت فعال و پویای داراییها، چینش بهینه میان شمش و سکه، و استفاده هدفمند از استراتژیهای مشتقه (اختیار معامله)، شرایطی را فراهم کرده تا بازدهی این صندوق فراتر از نوسانات عادی طلا حرکت کند.
سرمایهگذاری در صندوق طلای «رز ترنج» از طریق کلیه کارگزاریهای بورسی (ساعت ۱۲ تا ۱۸) امکانپذیر است.
پشتوانه صندوق طلای «رز ترنج» چیست؟
پشتوانه صندوق طلای «رز ترنج» شمش طلا و سکه تمام طرح جدید است که در خزانههای امن بورس کالای ایران نگهداری میشود. بر اساس آخرین گزارش صندوق، این پشتوانه شامل ۴۳۴ کیلوگرم شمش طلای ۲۴ عیار و ۵٬۵۰۰ قطعه سکه تمام طرح جدید است.
ارزش معاملات و نقدشوندگی صندوق طلای «رز ترنج»
ارزش معاملات صندوق طلای رز ترنج از ابتدای سال ۱۴۰۵، همزمان با رشد منابع تحت مدیریت و افزایش تعداد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق از ۱۶۸ میلیارد تومان در فروردین به ۸۳۴ میلیارد تومان در شهریور افزایش پیدا کرده است. بیشترین ارزش معامله روزانه صندوق «رز ترنج» نیز در شهریورماه به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
ارزش معاملات در صندوقهای طلا صرفا حجم خریدوفروش نیست، بلکه شاخصی از عمق بازار، نقدشوندگی و کیفیت کشف قیمت است. ارزش معاملات بالاتر، معمولاً به معنای حضور فعالتر سرمایهگذاران و امکان ورود و خروج سریعتر با اثرگذاری قیمتی کمتر است. در این میان، بازارگردانی موثر با تامین نقدینگی و تعادل عرضه و تقاضا، به کاهش فاصله قیمت معاملهشده با NAV کمک میکند.
صندوق طلای «رز ترنج» متعلق به کجاست؟
صندوق طلای «رز ترنج» متعلق به گروه ترنج، بزرگترین مشاور سرمایهگذاری ایران، است. این مجموعه با مدیریت ۱۱ صندوق از جمله درآمد ثابت افران، صندوق اهرمی نارنج و فراصندوق تمشک، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت با ۱ میلیون سرمایهگذار دارد.
برای دریافت مشاوره سرمایهگذاری و اطلاعات بیشتر به سایت «رز ترنج» مراجعه کنید و یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.