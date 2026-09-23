عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه دیدار عراقچی با نمایندگان آمریکا برای انتقال صریح شروط ایران ضروری بود، گفت: باقی ماندن یک عضو هیئت ایرانی هنگام سخنرانی ترامپ نیز اقدامی از سرخود نبود و مطابق عرف دیپلماتیک انجام شد.

چرا یک عضو هیئت ایرانی هنگام سخنرانی ترامپ ماند؟/عراقچی شروط ایران را به ویتکاف و کوشنر منتقل کرد

به گزارش تابناک، در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان آمریکا، و همچنین نحوه حضور هیئت ایرانی هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، مورد توجه قرار گرفت.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تشریح اهمیت حضور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، درباره این دیدار، شروط ایران برای هرگونه گفت‌وگو و همچنین چرایی باقی ماندن یک عضو هیئت ایرانی در سالن سخنرانی ترامپ توضیح داد.

مجمع عمومی سازمان ملل فرصت مهمی برای بیان مواضع ایران است

مالکی با اشاره به اهمیت مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: مجمع عمومی سازمان ملل از گذشته تاکنون یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای حضور کشورها و بیان دیدگاه‌ها و مواضع آنها بوده است. سران کشورها در این نشست حضور پیدا می‌کنند تا ضمن تشریح دیدگاه‌های خود، درباره مسائل و مشکلات موجود در سطح بین‌المللی نیز رایزنی کنند.

وی افزود: حضور جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه ایران امروز کشوری قدرتمند است و همواره در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده است. در چند دهه گذشته نیز جنایات متعددی علیه مردم منطقه و ایران صورت گرفته و طبیعی است که ایران باید از چنین تریبونی برای بیان واقعیت‌ها و مواضع خود استفاده کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما در کمیسیون نیز پیگیر موضوع حضور ایران در مجمع عمومی بودیم و نگرانی وجود داشت که مبادا در سطح عالی در این اجلاس حضور پیدا نکنیم. انتظار این بود که رئیس‌جمهور در این سفر حضور پیدا کند و شجاعانه از حقوق ایران دفاع و مواضع جمهوری اسلامی ایران را با صراحت بیان کند؛ از جنایاتی که علیه مردم، کودکان و دانش آموزان میناب صورت گرفته تا شهادت دانشمندان، فرماندهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران.

باید واقعیت‌های ایران از تریبون سازمان ملل بیان شود

مالکی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان نیز نسبت به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع دارند، گفت: اتفاقاتی که در منطقه رخ داده، برای افکار عمومی جهان قابل چشم‌پوشی نیست. در چنین شرایطی حضور ایران در سازمان ملل باید با بیان صریح واقعیت‌ها همراه باشد.

وی تأکید کرد: ایران باید از این فرصت استفاده کند و نشان دهد که در برابر تهدید و فشار، مواضع و شروط مشخصی دارد و حاضر نیست بدون توجه به حقوق و منافع خود وارد روندی شود که نتیجه آن از قبل مشخص نیست.

دیدار عراقچی با ویتکاف و کوشنر در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک بود

این نماینده مجلس درباره دیدار عباس عراقچی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز گفت: در چنین اجلاس‌هایی انجام دیدارهای دوجانبه و چندجانبه موضوعی طبیعی است. کشورها در حاشیه اجلاس با یکدیگر دیدار می‌کنند و درباره مسائل مختلف گفت‌وگو دارند.

مالکی افزود: بنابراین دیدار وزیر امور خارجه ایران با طرف آمریکایی را باید در همین چارچوب دید. البته این به معنای آن نیست که ایران وارد مذاکره درباره موضوعات آینده شده است. عراقچی در این دیدارها واقعیت‌ها و شروط جمهوری اسلامی ایران را به طرف مقابل منتقل کرده است.

وی ادامه داد: در کنار آمریکا، کشورهای مختلفی نیز تلاش می‌کنند برای جلوگیری از ادامه تجاوز و درگیری‌ها و ایجاد زمینه برای حل مسائل اقدام کنند. قطر، پاکستان، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل در مقاطع مختلف تلاش‌هایی داشته‌اند و طبیعی است که وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان این کشورها و طرف‌ها نیز رایزنی داشته باشد.

شروط ایران برای گفت‌وگو روشن است

مالکی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران شروط مشخصی دارد و این شروط باید مورد توجه قرار گیرد. آمریکایی‌ها نمی‌توانند از یک طرف تعهداتی بدهند و از طرف دیگر برخلاف همان تعهدات عمل کنند.

وی افزود: اگر قرار است درباره موضوعی گفت‌وگو شود، باید ابتدا ورودی که خودشان پای آن امضا کرده‌اند و تعهداتی که پذیرفته‌اند، مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از ایران انتظار داشت که بدون اجرای تعهدات طرف مقابل، وارد مرحله جدیدی از مذاکره شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: موضوع رفع محاصره دریایی، اجرای تعهدات آمریکا، تعیین تکلیف دارایی‌های ایران و پایان اقدامات نظامی و جنگی، از جمله موضوعاتی است که طرف مقابل باید درباره آنها پاسخ روشن داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر ترامپ همچنان تهدید کند، محاصره دریایی را ادامه دهد و به دنبال جنگ باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز برای دفاع از منافع و امنیت خود دست بسته نخواهد بود و نیروهای مسلح ما ابزارها، تجهیزات و شیوه‌های جدیدی برای پاسخ دارند.

عراقچی رئیس تیم مذاکره‌کننده نیست اما باید واقعیت‌ها را منتقل کند

مالکی در ادامه با اشاره به جایگاه وزیر امور خارجه گفت: عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که در دیدار با هیئت‌های خارجی، واقعیت‌های موجود و مواضع کشور را بیان کند. البته رئیس تیم مذاکره‌کننده موضوع دیگری است و آقای قالیباف مسئولیت تیم مذاکره‌کننده را برعهده دارد.

وی افزود: عراقچی باید در دیدار با مقامات خارجی، شرایط ایران را به‌صورت روشن بیان کند و طرف‌های مقابل نیز باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و تهدید وارد مذاکره نخواهد شد.

چرا یک عضو هیئت ایرانی هنگام سخنرانی ترامپ در سالن ماند؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه چرا با وجود خروج اعضای اصلی هیئت ایرانی از سالن هنگام آغاز سخنرانی ترامپ، یک عضو هیئت ایرانی در سالن باقی ماند، اظهار کرد: این موضوع در چارچوب عرف دیپلماتیک قابل بررسی است.

مالکی گفت: وقتی یک هیئت دیپلماتیک در اعتراض به مواضع یک مقام یا سخنران سالن را ترک می‌کند، این اقدام پیام مشخصی دارد و نشان می‌دهد آن کشور با محتوای سخنرانی و مواضع مطرح‌شده مخالف است. در عین حال، معمولاً حضور یک نفر برای رصد ادامه برنامه و اطلاع از مطالبی که در سالن مطرح می‌شود، حفظ می‌شود.

وی تأکید کرد: بنابراین باقی ماندن یک عضو به معنای تأیید سخنان ترامپ نیست. این فرد برای شنیدن ادامه سخنان، رصد فضای جلسه و اطلاع از مباحث مطرح‌شده در سالن حضور داشته است. از سوی دیگر، جایگاه ایران در چنین نشست‌هایی نباید کاملاً خالی بماند.

ترک سالن یک اقدام اعتراضی است اما جایگاه ایران نباید خالی باشد

مالکی با اشاره به تجربه خود در نشست‌های بین‌المللی گفت: من در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در ازبکستان نیز چنین موضوعی را تجربه کرده‌ام. زمانی که رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی در آن نشست سخنرانی داشت، هیئت ایرانی سالن را ترک کرد و تعدادی از هیئت‌های دیگر نیز به این اقدام پیوستند.

وی ادامه داد: پس از آن نیز طرف انگلیسی از طریق سفیر ایران درخواست دیدار کرد. این نشان می‌دهد که ترک سالن در مجامع بین‌المللی می‌تواند یک پیام دیپلماتیک روشن داشته باشد و سایر کشورها نیز متوجه آن می‌شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در عین حال، نباید تصور کرد فردی که در سالن باقی می‌ماند، شخصاً و بدون هماهنگی چنین تصمیمی گرفته است. این موضوع در چارچوب عرف و ترتیبات دیپلماتیک انجام می‌شود و هدف آن نیز این است که ضمن اعلام اعتراض، حضور و جایگاه کشور در سالن و روند جلسه کاملاً نادیده گرفته نشود.

ایران تصمیمات خود را مستقل می‌گیرد

مالکی در پایان با اشاره به رایزنی ایران با کشورهای دوست گفت: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و همسو از جمله چین و روسیه ارتباط و رایزنی دارد و طبیعی است که دیدگاه‌های آنها را درباره مسائل مختلف بشنود.

وی افزود: شنیدن نظر کشورهای دیگر به معنای پذیرش تصمیم آنها نیست. ایران دیدگاه‌های مختلف را دریافت می‌کند، آنها را بررسی می‌کند و در نهایت براساس منافع و مصالح خود تصمیم می‌گیرد.

مالکی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در هرگونه گفت‌وگو، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، شرایط و خطوط مشخص خود را دارد و طرف مقابل باید بداند که صرفاً با طرح وعده یا تهدید نمی‌تواند ایران را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند.