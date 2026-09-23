من هربار در چشم‌هایتان از توی این فیلم‌ها خیره می‌شوم بچه‌ها. به لبخندهایتان زل می‌زنم بعد توی دلم می‌شمارمتان و حساب می‌کنم چندتا لبخند دیگر بشمارم 168 تا می‌شود؟ 168 عدد بزرگی‌است آنقدر که توی هیچ عکس دسته جمعی جا نمی‌شود.‌ اما ما دسته جمعی برایتان خانه درست کردیم... پاییز دارد می‌رسد بچه‌ها.‌.. دلم می‌خواهد سرم را بگذارم روی خاک‌های گرم میناب، من هنوز باور نکرده‌ام خاک انقدر قوی باشد که‌ این خنده‌ها را در خودش دفن کند...