افزایش ساعات مراکز معاینه فنی همزمان با بازگشایی مدارس

مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروهای تهران از افزایش دو ساعته فعالیت مراکز معاینه فنی تهران خبر داد و با اشاره به لزوم دریافت معاینه فنی سرویس مدارس، گفت: از آموزش و پرورش درخواست داریم که از فعالیت خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، جلوگیری کند.

به گزارش تابناک؛ محمدمهدی رضازاده در جلسه ستاد مهر که صبح امروز روز اول مهر برای رصد ترافیک صبحگاهی در مرکز مدیریت ترافیک تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای سرویس مدارس، گفت: برای سرویس‌های مدارس دو نوع برچسب تعیین کرده‌ایم و تاکنون ۵۴۰ خودروی سرویس مدرسه برای انجام معاینه فنی به مراکز ما مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از آموزش و پرورش درخواست داریم از فعالیت خودرو‌هایی که فاقد معاینه فنی هستند جلوگیری کند. همچنین از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه، با توجه به افزایش مراجعه شهروندان، ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی را دو ساعت افزایش داده‌ایم.

رضازاده در پایان گفت: در حوزه معاینه فنی خودرو‌های سنگین نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال اجراست.

منبع: ایسنا