رئیس جمهور وارد نیویورک شد

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.

به گزارش تابناک؛ رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وارد نیویورک شد.

دکتر مسعود پزشکیان که صبح سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ ، به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عازم نیویورک شده بود، بامداد امروز چهارشنبه اول مهر با استقبال سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد وارد این شهر شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.

منبع: ایسنا