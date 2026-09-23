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رئیس جمهور وارد نیویورک شد

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۳۴
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2014 بازدید
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۴
سفر رئیس جمهور به نیویورک

به گزارش تابناک؛ رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وارد نیویورک شد.

دکتر مسعود پزشکیان که صبح سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه  ۱۴۰۵ ، به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عازم نیویورک شده بود، بامداد امروز چهارشنبه اول مهر با استقبال سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد وارد این شهر شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.
منبع: ایسنا

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سفر رئیس جمهور به نیویورک مسعود پزشکیان نیویورک مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
شگار لحظه ها
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
2
پاسخ
خدا رحم کنه به ما با این سفر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
1
پاسخ
قاطعیت صحبت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
2
1
پاسخ
فقط درست راه برو…هندونه هارو بزار تو هواپیما…با خودت نبر
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