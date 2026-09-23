En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت نفت نزولی شد

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، در پی بهبود چشم‌انداز عرضه، یک دلار کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۳۳
| |
1951 بازدید
|
۴
قیمت نفت

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت روز چهارشنبه روند کاهشی خود را ادامه داد، قیمت نفت برنت با ۱.۰۹ دلار، معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۹۸.۴۳ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۵۰ دلار، معادل ۱.۶۷ درصد کاهش، به۸۹.۲۳ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت در پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر

قیمت نفت برای ششمین جلسه معاملاتی متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسیده‌اند. ترامپ گفت که فرستادگان او گفتگوهای سازنده‌ای با میانجی‌های ایران برای پایان دادن به جنگ داشته‌اند.

خوش‌بینی نسبت به بهبود عرضه و تلاش برای پایان دادن به جنگی که نزدیک به هفت ماه به طول انجامیده، باعث شد نفت برنت روز سه‌شنبه برای اولین بار از ۸ سپتامبر زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسته شود.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت کی‌سی‌ام ترید گفت: بازار در حال حاضر نسبت به چند هفته پیش دیدگاه سازنده‌تری نسبت به وضعیت عرضه جهانی نفت دارد. نشست هیئت‌های آمریکا و ایران در نیویورک به معامله‌گران روزنه‌ای از امید داده است.

روز سه‌شنبه، سه منبع آگاه گفتند که عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب خود به دریای سرخ را از سر گرفت و نشانه‌هایی از افزایش جریان نفت خاورمیانه مشاهده می‌شود.
افزایش صادرات نفت عراق

باسیم محمد، وزیر نفت عراق نیز روز سه‌شنبه گفت که این کشور صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد. او گفت که عراق بیش از ۳ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند و انتظار دارد صادرات از طریق ترکیه را به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

عبور کشتی‌ها همچنان محدود است

داده‌های اولیه شرکت‌های ردیابی کشتی ورتکسا و کپلر صادرات نفت خام عراق در اوت را به ترتیب ۲.۳ میلیون و ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز برآورد کردند که نسبت به سطح ژوئیه افزایش یافته اما همچنان کمتر از سطح پیش از جنگ در فوریه (۳.۷ میلیون و ۳.۳۶۲ میلیون بشکه در روز) است.

داده‌های صنعتی همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر ۱.۸ میلیون بشکه افزایش یافته که فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت وارد کرد و با تداوم کاهش عرضه به دلیل جنگ علیه ایران کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تداوم دارد.
منبع: همشهری آنلاین
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت نفت کاهش قیمت نفت بازار نفت نفت جهانی انرژی سوخت
در نیویورک میان ایران و آمریکا چه می‌گذرد؟
محسن نامجو: از حیرت در تهران و رنسانس فرهنگی تا حمله به رسانه‌های دوپهلو/ شهروند آزاد نیستم
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت صعودی شد
قیمت نفت صعودی شد
قیمت نفت به اوج یک ماهه صعود کرد
آخرین قیمت نفت خام اعلام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
1
پاسخ
الن باید بورس رشد کنه شدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
اره ،شدید؟!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
آره بالا رفت.ولی شدییید؟خب باید دید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
همه چیز بستگی داره به همه چی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۱ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۶ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r4D
tabnak.ir/005r4D