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هشدار درباره آینده کودکان در عصر هوش مصنوعی

بنیانگذار تیم اعتماد و ایمنی در گوگل خواستار کندتر شدن روند توسعه هوش مصنوعی شده و هشدار داده صنعت در حال تکرار اشتباهات عصر شبکه های اجتماعی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۳۱
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گوگل

به گزارش تابناک؛ پلتفرم‌های اجتماعی مبالغ کلانی می‌پردازند و با هزاران شکایت درباره ادعا‌هایی مبنی بر آنکه به کاربران جوان آسیب رسانده‌اند، رو‌به‌رو هستند و از سوی دیگر دولت‌های سراسر جهان نیز مشغول فعالیت هستند تا دسترسی افراد زیرسن قانونی به بسترهایشان را محدود کنند.

رویترز سال گذشته از اسناد یک سیاست داخلی متا پرده برداشت که در آن ذکر شده بود چت بات‌ها می‌توانند با کودکان به شیوه‌ای رومانتیک و احساسی گفت‌و‌گو کنند و این امر به تحقیقی از سوی کنگره آمریکا منجر شد. با این وجود سرعت قانونگذاری به سرعت توسعه هوش مصنوعی نرسیده است.

تام سیگل معاون سابق تیم اعتماد و ایمنی گوگل در این باره می‌گوید: ما خودمان در شرایط واقعی وحشتناکی از لحاظ آنچه هوش مصنوعی با کودکان انجام می‌دهد، یافتیم. این ایده که صنعت بدون کمک خارجی می‌تواند مسیر خود را بیابد، غیر واقع بینانه است.

نگرانی‌های سیگل نشان دهنده ترسی فزاینده در صنعت فناوری و محققان آکادمیک درباره آن است که هوش مصنوعی تهدیدی عمیق‌تر از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان به حساب می‌آید. این درحالی است که صنعت مذکور برای افزودن ویژگی‌های پیشرفته به چت بات‌هایی که روزانه میلیون‌ها کاربر جوان دارند، با رقابت شدیدی رو‌به‌رو است.

سیگل اعلام کرد او به یک گروه ناسودآور Common Sense Media پیوسته است. این گروه در سال ۲۰۰۳ میلادی به وجود آمده که درماه می‌سال جاری میلادی ایمنی هوش مصنوعی جوان را تاسیس کرده است. سیگل همچنین تصمیم دارد استاندارد‌هایی توسعه دهد تا شرکت‌های هوش مصنوعی مسئولیت پذیر شوند و امیدوار است با همکاری شرکت‌ها و گروه‌های طرف ثالث این کار را انجام دهد.

او قبلا از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ میلادی در گوگل فعالیت می‌کرد، اما پس از آنکه به این نتیجه رسید که صنعت فناوری در زمینه توانایی ایجاد فضا‌های آنلاین امن برای مصرف‌کنند گان درجا می‌زند، از شغل خود استعفا داد.

منبع: مهر

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هوش مصنوعی گوگل کودکان
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