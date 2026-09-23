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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا

محمود نعمتی طلایی شد؛ کاراته ایران قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویا

محمود نعمتی، آخرین نماینده کاراته ایران، با کسب مدال طلا، دومین طلای کاراته و کاروان ورزشی کشورمان را به ارمغان آورد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۲۹
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محمود نعمتی طلایی شد؛ کاراته ایران قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویا

به گزارش تابناک، روز پایانی رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، امروز (چهارشنبه) در سالن تویوهاشی برگزار شد و محمود نعمتی، آخرین نماینده کاراته ایران، با کسب مدال طلا، دومین طلای کاراته و کاروان ورزشی کشورمان را به ارمغان آورد.

در دیدار نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم، محمود نعمتی به مصاف سناد صوفیانی، دارنده مدال برنز جهان و طلای بازی‌های کشور‌های اسلامی از عربستان، رفت و در دیداری تماشایی با نتیجه ۶ بر ۳ از سد حریف خود گذشت و به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست یافت.

نعمتی برای حضور در دیدار نهایی، در نخستین مبارزه با نتیجه ۵ بر صفر واتتانا زایاسان از لائوس را شکست داد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز با همین نتیجه از سد شرپا تِنزینگ از نپال گذشت.

محمود و مرتضی نعمتی با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، همانند حسن و حسین روحانی، به دومین زوج برادر ایرانی تبدیل شدند که در یک دوره بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال طلا شده‌اند. حسن و حسین روحانی نیز در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه موفق به کسب مدال طلا شده بودند.

با پایان رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، تیم ملی کاراته ایران با کسب دو مدال طلا توسط مرتضی و محمود نعمتی و سه مدال نقره توسط کاتای تیمی بانوان، علی‌اصغر آسیابری و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و همچنین کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها، به کار خود پایان داد.

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برچسب ها
محمود نعمتی کاراته مدال طلا بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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