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مستر المپیای ۲۰۲۶؛ همه نگاه‌ها به نماینده ایران

بهروز تابانی، نماینده ایران، در بخش آزاد مسابقات مستر المپیای ۲۰۲۶ با هدف کسب رتبه در کنار بزرگان دنیای بدنسازی همچون درک لانسفورد، سامسون داودا و اندرو جکد به رقابت خواهد پرداخت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۲۸
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بهروز تابانی

به گزارش تابناک؛ مسابقات مستر المپیای ۲۰۲۶ از پنج‌شنبه تا یک‌شنبه (۵ - ۲ مهر) در لاس‌وگاس برگزار می‌شود و بهترین بدنسازان بخش آزاد مردان برای کسب جام "ساندو" به رقابت خواهند پرداخت.

درک لانسفورد مدافع عنوان قهرمانی به دنبال سومین عنوان خود است. سامسون داودا، قهرمان ۲۰۲۴ پس از یک فصل دوری بازگشته است. اندرو جکد نیز با قهرمانی در آرنولد کلاسیک ۲۰۲۶ به یکی از جدی‌ترین مدعیان تبدیل شده است.

بهروز تابانی بدنساز ایرانی، با قهرمانی در مسابقات چین پرو جواز حضور در مستر المپیای ۲۰۲۶ را کسب کرده است. او سال گذشته در اولین حضور خود در المپیا یازدهم شد و امسال به دنبال نتیجه‌ای بهتر و قرار گرفتن در جمع پنج نفر برتر است. با کنار رفتن هادی چوپان که به دلیل مسائل مربوط به اخذ ویزا رخ داد، تابانی تنها نماینده ایران در بخش آزاد مردان خواهد بود.

هادی چوپان دارنده عناوین اول، دومی و سومی مسترالمپیا را در کارنامه دارد و غایب بزرگ رقابت‌های امسال است.

جایزه قهرمانی

همانند سال ۲۰۲۵، قهرمان بخش آزاد مردان ۶۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد. نفر دوم ۲۵۰ هزار دلار، نفر سوم ۱۰۰ هزار دلار، نفر چهارم ۴۰ هزار دلار و نفر پنجم ۳۵ هزار دلار جایزه می‌گیرند.

تاریخچه

از سال ۱۹۶۵، نام «المپیا» نماد تعالی در بدنسازی بوده و ستارگان زیادی در این رویداد حضور داشتند. هفت قهرمانی متوالی آرنولد شوارتزنگر باعث گسترش جهانی این ورزش شد، اما اولین قهرمان مستر المپیا چه کسی بود؟ جام ساندو از چه زمانی معرفی شد؟ چه کسی بیش‌ترین عنوان قهرمانی را دارد و کدام بدنساز بیش‌ترین درآمد را از معتبرترین رویداد بدنسازی جهان کسب کرده است؟

اولین مستر المپیا چه کسی بود؟

عنوان «مستر المپیا» فقط به کسی اطلاق می‌شود که در فینال بخش آزاد برنده می‌شود. اولین بدنسازی که این عنوان را کسب کرد، لری اسکات، اهل آیداهو و ملقب به «پسر طلایی»، بود که اولین فینال مستر المپیا را در سال ۱۹۶۵ در آکادمی موسیقی بروکلین نیویورک برد.

ریشه‌های جام ساندو

جام ساندو به افتخار اوگن ساندو، مرد قدرتمند آلمانی معروف به «پدر بدنسازی مدرن» نام‌گذاری شده است، چون او اولین مسابقه بدنسازی جهان را در سال ۱۹۰۱ در رویال آلبرت هال لندن سازماندهی کرد.

چه کسی بیش‌ترین عنوان مستر المپیا را دارد؟

دو نفر رکورددار بلند کردن جام ساندو هستند: لی هنی که از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ هشت بار متوالی مستر المپیا شد و رونی کلمن معروف به «پادشاه» که با هشت قهرمانی متوالی از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ رکورددار است.

چه کسی بیش‌ترین پول را از المپیا برده است؟

تخمین زده می‌شود فیل هیث در مجموع حدود ۲.۲ میلیون دلار از مستر المپیا درآمد داشته است. او هفت بار از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ مستر المپیا شد و جوایز بزرگی به دست آورد.

منبع: ایسنا

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بهروز تابانی مستر المپیا لاس وگاس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
10
پاسخ
چوپان پر:))))))
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