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نعیمه نظامدوست با کیک تولد در سلول تتلو!
نعیمه نظامدوست، بازیگر سینما و تلویزیون، برای تولد امیر تتلو استوری متفاوتی منتشر کرده که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. او ویدیویی ساختهشده با هوش مصنوعی منتشر کرده که در آن خودش به زندان میرود و با در دست داشتن کیک تولد، امیر تتلو را غافلگیر میکند. نظامدوست با انتشار این ویدئو خواسته به شکلی متفاوت نشان دهد که تولد این خواننده را به یاد داشته و در این روز به او فکر کرده است.
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برچسبها:نبض خبر نعیمه نظام دوست ویدیو امیر تتلو زندان امیرحسین مقصودلو
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