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کد خبر:۱۳۹۵۶۲۵
کد خبر:۱۳۹۵۶۲۵
4093 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

نعیمه نظام‌دوست با کیک تولد در سلول تتلو!

نعیمه نظام‌دوست، بازیگر سینما و تلویزیون، برای تولد امیر تتلو استوری متفاوتی منتشر کرده که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. او ویدیویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی منتشر کرده که در آن خودش به زندان می‌رود و با در دست داشتن کیک تولد، امیر تتلو را غافلگیر می‌کند. نظام‌دوست با انتشار این ویدئو خواسته به شکلی متفاوت نشان دهد که تولد این خواننده را به یاد داشته و در این روز به او فکر کرده است.
گزارش خطا
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نبض خبر نعیمه نظام دوست ویدیو امیر تتلو زندان امیرحسین مقصودلو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
11
پاسخ
واقعا هوش مصنوعی بود؟؟؟؟؟ پرام!!! امکان نداشت بفهمم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
4
1
پاسخ
دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
0
پاسخ
!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
2
1
پاسخ
لطفا به اتهامات و شکایات علیه ایشان توسط پلیس و سیستم قضایی ترکیه و ایران ثبت و اقدام شده نظری بیاندازید و سپس برای ایشان تبلیغ و ... کنید
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