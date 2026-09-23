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کد خبر: ۱۳۹۵۶۱۷
بازدید: ۴۴۸۷

عکس: توفان مرگبار دوجوآن در ژاپن

با مرگ دست‌کم ۶ نفر در پی وقوع توفان سهمگین «دوجوآن» در استان‌های چیبا و کاناگاوا، ژاپن به حالت هشدار درآمد. در حالی که عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب‌دیده جریان دارد، پیش‌بینی‌های هواشناسی از وقوع بارش‌های بی‌سابقه در مسیر حرکت این توفان به سمت پایتخت خبر می‌دهند و نگرانی‌ها را درباره وقوع سیل و رانش‌های بیشتر به اوج رسانده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل توفان دوجوآن ژاپن
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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