عکس: توفان مرگبار دوجوآن در ژاپن
با مرگ دستکم ۶ نفر در پی وقوع توفان سهمگین «دوجوآن» در استانهای چیبا و کاناگاوا، ژاپن به حالت هشدار درآمد. در حالی که عملیات امداد و نجات در مناطق آسیبدیده جریان دارد، پیشبینیهای هواشناسی از وقوع بارشهای بیسابقه در مسیر حرکت این توفان به سمت پایتخت خبر میدهند و نگرانیها را درباره وقوع سیل و رانشهای بیشتر به اوج رساندهاند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل توفان دوجوآن ژاپن
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.