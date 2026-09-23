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چرا هواپیمای رئیس‌جمهور در الجزایر توقف کرد؟!

توقف هواپیمای رئیس‌جمهور در الجزایر، برخلاف شایعه نقص فنی، بخشی از برنامه از پیش تعیین‌شده برای سوخت‌گیری و امور هوانوردی بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۱۳
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5980 بازدید
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۲
پزشکیان

به گزارش تابناک؛ توقف هواپیمای مسعود پزشکیان در فرودگاه الجزیره در مسیر نیویورک، با شایعاتی همراه بود؛ اما سازمان هواپیمایی کشوری این ادعا را رد کرد.

دیروز هواپیمای رئیس‌جمهور در مسیر نیویورک، جایی میان تهران و مقصد نهایی، در فرودگاه الجزیره نشست و وزیر کشور الجزایر از پزشکیان استقبال کرد.

برخی رسانه‌ها شایعه کردند که این توقف به‌دلیل نقص فنی در هواپیمای رئیس‌جمهور بوده است.
 
اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، ضمن رد این شایعه گفت که توقف در الجزیره از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و در برنامه سفر رئیس‌جمهور قرار داشته است.

همچنین در این توقف، سوخت و بررسی بعضی موارد مرتبط با امور هوانوردی صورت گرفته است.

پزشکیان صبح روز سه شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد تا در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد و سخنرانی کند.
منبع: فارس

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برچسب ها
پزشکیان الجزایر هواپیمای رئیس جمهور نقص فنی توقف هواپیما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
7
پاسخ
اونجا هواپیمای قطر سوار نشد؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
2
5
پاسخ
برای اینکه در سخنرانی ترامپ نباشد!!
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