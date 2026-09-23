عکس: حضور بازیگران در افتتاحیه پردیس پدیده

پردیس سینمایی پدیده شاندیز با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور، جمعی از هنرمندان و فعالان سینما، تئاتر و تلویزیون و علاقه‌مندان هنر هفتم در مرکز خرید پدیده شاندیز افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.در این مراسم چهره‌هایی همچون حامد وکیلی، میرطاهر مظلومی، بهمن دان، سیدجواد هاشمی، مهران احمدی، نفیسه روشن، محمد الهی، علیرضا سورنچی و علی مسعودی حضور داشتند و در کنار دیگر هنرمندان و علاقه‌مندان، آغاز به کار این مجموعه را گرامی داشتند.