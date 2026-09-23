عکس: دیدارهای عراقچی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای فشرده‌ای با وزرای خارجه و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان از جمله هلند، سوئیس، ایتالیا، یونان، عراق، قطر، تاجیکستان و کره جنوبی برگزار کرد. مهم‌ترین دستاورد این رایزنی‌ها، امضای موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و کره جنوبی بود.