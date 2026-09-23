En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۵۶۰۴
بازدید: ۹۶۸۱

عکس: دیدارهای عراقچی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای فشرده‌ای با وزرای خارجه و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان از جمله هلند، سوئیس، ایتالیا، یونان، عراق، قطر، تاجیکستان و کره جنوبی برگزار کرد. مهم‌ترین دستاورد این رایزنی‌ها، امضای موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و کره جنوبی بود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری سیدعباس عراقچی وزیرامورخاجه ایران نیویورک سازمان ملل
اخبار مرتبط
پیامی که پزشکیان از نیویورک مخابره می‌کند

پیامی که پزشکیان از نیویورک مخابره می‌کند
رئیس جمهور وارد نیویورک شد

رئیس جمهور وارد نیویورک شد
کرباسچی: پزشکیان باید با ترامپ دیدار کند

کرباسچی: پزشکیان باید با ترامپ دیدار کند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha