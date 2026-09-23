عکس: برترین عکسهای نجومی سال
در رقابت عکاسی نجومی سال ۲۰۲۶، علی العبیدی با اثر «شکارچی خاموش» توانست جایزه اصلی این مسابقه را کسب کند. این تصویر تماشایی از یک سحابی تاریک در صورت فلکی قیفاووس، با وجود ابرها و غبارهای کیهانی، جلوهای منحصربهفرد از زیباییهای پنهان آسمان را به نمایش گذاشته است.
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برچسبها:عکس طبیعت نجوم رقابت عکاسی
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